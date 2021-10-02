غير مسبوقة .. تحذيرات عاجلة من الطيران العماني بسبب إعصار شاهين

حذرت هيئة الطيران المدني العُمانية، اليوم السبت، من سقوط أمطار غزيرة ورياح عاتية برفقة إعصار "شاهين".

وقالت هيئة الطيران المدني العمانية إن الأمطار المصاحبة لإعصار "شاهين" غير مسبوقة، حيث سيستمر تأثير هذا الإعصار من الغد وحتى يوم الإثنين.

فيما أعلنت القوات المسلحة العمانية، اليوم السبت، عن جاهزيتها للمساهمة في التعامل مع الحالة المدارية "شاهين".

وفي إطار جهود سلطنة عمان لمواجهة إعصار شاهين، وجه سلطان عمان هيثم بن طارق بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان برئاسة الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك.

وخلال الاجتماع، تم الوقوف على توصيات اللجان الفرعية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات، وجهود الاستعداد والجاهزية التي تقوم بها الجهات الرئيسية والمساندة المشاركة في التعامل مع العاصفة شاهين وتأثيراتها المتوقعة.

واستعرض الاجتماع، الجهود التي قامت بها قطاعات المنظومة لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة آثار الحالة المدارية شاهين، وما اُتخذ من إجراءات للتقليل من المخاطر المحتملة والمحافظة على السلامة العامة والحد من الخسائر المادية.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت تفعيل خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المُحتمل تأثرها بالإعصار شاهين.

وأعلنت وزارة الصحة في عمان، أن جميع مراكز خدمة التحصين في مختلف محافظات السلطنة ستتوقف عن استقبال المواطنين والمقيمين باستثناء محافظتي الوسطى وظفار ابتداءً من غد الأحد حتى إشعارٍ آخر.