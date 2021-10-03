محافظ قنا: نستهدف تنفيذ 864 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن المحافظة كان لها نصيب كبير فى مبادرة " حياة كريمة " حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى ١٢ قرية بنسبة تنفيذ ١٠٠٪؜ ويجرى العمل حالياً على قدم وساق فى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة والتى تستهدف تنفيذ ٨٦٤ مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال اللقاء التوجيهى ، لوزير التنمية المحلية، مع رؤساء الوحدات المحلية و محافظى محافظات جنوب الصعيد، لمتابعة موقف مشروعات حياة كريمة.



و أوضح محافظ قنا ، بأن مشروعات حياة كريمة تتم بـ ٨٧ قرية و ٧٦٩ قرية تابع بإجمالى استثمارات تتخطى ١٥ مليار جنيه و يستفيد من تلك المشروعات حوالى ١.٥ مليون مواطن.

وأضاف محافظ قنا ، بدأنا في تنفيذ أكثر من ٥٩٠ مشروع من إجمالى المشروعات التى تستهدفها المبادرة، مؤكدا أن هذه المشروعات تسير وفقا للجداول الزمنية المقررة لها و سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بما يضاهى مستوى الحياة في المدن .

وتابع محافظ قنا، وهو ما سوف يعطى مردودا إيجابيا لدى المواطنين تقديراً لجهود الحكومة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين في قرى الريف المصرى .