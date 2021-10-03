محافظ قنا: نستهدف تنفيذ 864 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن المحافظة كان لها نصيب كبير فى مبادرة " حياة كريمة " حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى ١٢ قرية بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ ويجرى العمل حالياً على قدم وساق فى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة والتى تستهدف تنفيذ ٨٦٤ مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوجيهى ، لوزير التنمية المحلية، مع رؤساء الوحدات المحلية و محافظى محافظات جنوب الصعيد، لمتابعة موقف مشروعات حياة كريمة.
و أوضح محافظ قنا ، بأن مشروعات حياة كريمة تتم بـ ٨٧ قرية و ٧٦٩ قرية تابع بإجمالى استثمارات تتخطى ١٥ مليار جنيه و يستفيد من تلك المشروعات حوالى ١.٥ مليون مواطن.
وأضاف محافظ قنا ، بدأنا في تنفيذ أكثر من ٥٩٠ مشروع من إجمالى المشروعات التى تستهدفها المبادرة، مؤكدا أن هذه المشروعات تسير وفقا للجداول الزمنية المقررة لها و سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بما يضاهى مستوى الحياة في المدن .
وتابع محافظ قنا، وهو ما سوف يعطى مردودا إيجابيا لدى المواطنين تقديراً لجهود الحكومة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين في قرى الريف المصرى .