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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تربوي يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة لعبور التجربة بسلام

نصائح مهمة لطلاب
نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة لعبور التجربة بسلام

مع دخول موسم العام الدراسي الجديد، يبدأ طلاب الشهادة الثانوية السعي من أجل تحقيق أحلامهم، لذا تعتبر هذه المرحلة الدراسية من أكثر المراحل التي يسلط عليها الضوء بشكل كبير، لذا نوجه لطلاب الشهادة الثانوية 2021-2022 أهم النصائح التي تساعدهم في الوصول إلى هدفهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

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وفي هذا الاطار أوضحت الدكتورة مايسة فاضل، أستاذة علم النفس التربوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الاخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

وأكدت الدكتورة مايسة فاضل، أن إحدى أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدول أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.

ولفتت أستاذة علم النفس التربوي، إلى أن المعرفة ليس لها حدود وهى أساس تقدم أي مجتمع أو دولة، مشيرة إلى أن مقياس تقدم الأمم هو مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، لذا يقدم أساتذة الجامعة أساسيات كل علم وفيما بعد على الطالب التوسع والاطلاع في هذه العلوم.

وأوضحت "فاضل" أن مسئولية الطالب كبيرة لزيادة وعيه، ولابد أن يسعى للبحث والقراءة في كل ما يتعرض إليه من معلومات داخل وهو ما يساعده على دعم إجابته بشكل مثالي يساعده على التفوق وفي الحياة العادية.

وتابعت يجب أن يهتم طلاب الثانوية العامة بالمذاكرة باستمرار وتجنب أن تؤجل أي مذاكرة حتى لا تتراكم عليك المواد وتصبح عبء ، وفعملية الاستذكار المستر تساعدك خلال المراجعة النهائية وتسهل عليك عملية الوصول إلى المعلومات التي قد تنساها.

وقالت أستاذة علم النفس التربوي، أن الاهتمام الكبير بمكان الدراسة له عامل كبير في تحفيز والتشجيع للمذاكرة، مطالبة بتهيئة المكان من حيث الإضاءة المناسبة للعين، والهدوء من أجل التركيز الجيد لسهولة تثبيت المعلومة ، ولا ننسي أهمية ترتيب وتنظيم مأوى الدراسة الخاص، وأضافت يجب علي الطالب عند التجميع مع أصدقاءك يحاول أن يقوم بشرح ما قام بمذاكرته ، حيث أنها طريقة فعالة لتثبيت المعلومة وتكشف لك الأجزاء التي يجب عليك مراجعتها.

وشددت الدكتورة مايسة فاضل، علي ضرورة تنظيم أوقاتهم بين فترات الراحة والمذاكرة ، ولا يهملوا وقت المرح والرياضة حتى لا يستنزفوا جهدهم في المذاكرة فقط من أجل تجنب الملل.

وأعلنت أستاذة علم النفس التربوي، أن دور الآباء ضروري للغاية لمساندة ابنائهم وتخطي هذه المرحلة وتقبل الوضع لكي ينجحوا في المرحلة المقبلة وهي المرحلة الجامعية ونوه ان كثيرا من النماذج المشرفة لم يحالفها الحظ للالتحاق بالكلية التي كانوا يحلمون بيها ولكن مع الاصرار وتحديد هدف ثان تمكنوا بالعبور من هذه المرحلة وأصبحوا اشخاصا مؤثرين في المجمتع.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  في وقت سابق عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام الدراسي، تبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، ويستمر حتى  9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

الشهادة الثانوية 2021 طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الجديد

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