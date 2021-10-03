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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

شكوى طلاب الأزهر من حذف نتيجة السكن في المدينة.. والجامعة تكشف الحقيقة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر مع طالبات المدينة

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن سبب الخلط في إعلان نتيجة المقبولين في المدينة الجامعية، بعد شكوى الطلاب من ظهور نتيجتهم بالقبول في المدينة ثم لم يجدوا اسمهم في الكشف الأخير.

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وقال نائب رئيس جامعة الأزهر ، في بث مباشر على صفحته الشخصية، إنه تم نشر ملف فيه بيانات الطلاب المقبولين في المدينة الجامعية، ثم بعد ذلك طلبنا حذفه ، وإعادة نشره من خلال لينك يدخل الطالب عليه بواسطة الرقم القومي الخاص به ويرى نتيجته هو فقط.

وأشار إلى أن عدد من الطلاب ظهرت نتيجتهم بالقبول في المدينة الجامعية وبعد الدخول على الرابط الأخير المنشور على صفحة المركز الإعلامي ، لم يجدوا اسمهم في المقبولين، منوها أنه يتم حاليا إعادة مراجعة بعض بيانات الطلاب وسوف يتم نشرها مرة أخرى خلال أيام.

نتيجة تنسيق المدينة الجامعية

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اعتماد نتيجة تنسيق المدينة الجامعية للطلاب، مشيرا إلى أنه جاري تباعا نشر باقي الأسماء التي تنطبق عليها قواعد التسكين بالمدينة الجامعية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة تنسيق المدن الجامعية من هنا


علما بأنه ستضاف أسماء أخرى خلال الأسبوع بعد الانتهاء من التنسيق فيما بينها، وناشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منسوبي الجامعة سرعة التسجيل للحصول على التطعيم، خاصة وأن التسكين بالمدينة الجامعية يشترط حصول الطالب أو الطالبة على لقاح فيروس كورونا.

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر


يشترط للسكن في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر ، الحصول على لقاح فيروس كورونا، وكذلك إحضار صورة بطاقة الطالبة وصورة بطاقة ولي أمر الطالبة (في حالة الوفاة ولي الأمر إحضار صورة شهادة الوفاة كمبيوتر وصورة شهادة ميلاد الطالب) و4 صور شخصية للطالبة مختومة من الكلية وصورة بطاقة الضامن، ويشترط ملف أبيض للتقديم ودمغة بجنيه ويكتب على أسطر الملف بالترتيب (الاسم بالكامل، الكلية والفرقة والتقدير العنوان كامل، رقم تليفون الطالبة).

شروط السكن في المدينة الجامعية جامعة الأزهر 


تشترط جامعة الأزهر، على المتقدمين للسكن من الطلاب القدامى، أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى، وألا يكون على الطالب أى عقوبة تستوجب الحرمان من الإقامة، وأن يكون مستوفي الأوراق والمستندات المطلوبة (صورة بطاقة الطالب، صورة بطاقة ولي الأمر، 6 صور شخصية) كما يشترط للسكن بالمدينة أن يتقدم الطالب في الموعد المحدد لمكتب التنسيق.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن التسكين للحالات الخاصة بنسبة 3% من الأماكن المتاحة طبقًا للائحة المدن (كفيف البصر، شلل رباعي، شلل أطفال، بتر أحد الطرفين، وفاة الوالد خلال العام الدراسي السابق أى ألا يكون قد مر عليه عام على الوفاة حتى بداية الدراسة وتقدم أصل شهادة الوفاة أو أى مستخرج رسمى منها، وألا يكون الطالب يدرس على نظام الانتساب وألا يكون الضامن هو ولي الأمر وتكون صورة البطاقة للطالب وولي الأمر سارية وغير منتهية.
 

جامعة الأزهر المدينة الجامعية شكوى الطلاب بيانات الطلاب المقبولين نتيجة تنسيق المدينة الجامعية

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