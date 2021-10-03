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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يحذر كيروش من "قنبلة موقوتة" داخل معسكر منتخب مصر

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، باستدعاء أحمد فتحي، للمعسكر المقبل، هو «قنبلة موقوتة» داخل المعسكر، بسبب أزمة الشارة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة "النهار":  استدعاء كيروش لـ أحمد فتحي لمعسكر المنتخب قنبلة موقوتة، بسبب أزمة «شارة القيادة» مع محمد صلاح.

وتابع ميدو: هناك عرف داخل المنتخب، شارة القيادة بالأقدمية، والمنتخب «طول عمره» بالأقدمية، ومن حق فتحي المطالبة بشارة القيادة مع كامل احترامي إلى تاريخ وانجازات محمد صلاح.

ميدو: لو أي مدرب اتخذ القرارات التي اتخذها كيروش "كان ادبح"

رضا عبد العال: الجهاز المعاون لـ كيروش سبب استبعاد ثنائي الأهلي

وقرر كارلوس كيروش استبعاد  ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من قائمة منتخب مصر، لمواجهتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم 2022، بينما ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز.

وجاءت قائمة منتخب مصر  لمواجهتي ليبيا كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ميدو كيروش احمد فتحي منتخب مصر قائمة منتخب مصر

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ميدو يحذر كيروش من "قنبلة موقوتة" داخل معسكر منتخب مصر

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