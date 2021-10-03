قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية .. تعرف على الشروط والتفاصيل

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريجى الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية دفعة أكتوبر 2021؛ والتى تشمل:

الدفعات 117 أطباء و67 متخصصين مختلط، والدفعة 109 رئيسات تمريض .

صرح بذلك اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة .

وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات المطلوبة من الذكور فقط تشمـل "الطب البشرى - والطب البيطرى - وطب الأسنان - والصيدلة الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه".

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ألا يزيد السن فى 1/1/ 2022 عن 32 سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير وألا يزيد السن عن 38 سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراة؛ وذلك للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة فى العديد من التخصصات الطبية.

ويشترط لدفعة الأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس ألا يزيد السن فى 1/1/ 2022 عن 28 سنة وألا يقل التقدير عن جيد وأن يكون قد أمضى فترة الإمتياز وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام ميلادى فقط.

ويشترط لتخصصات "طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدل" أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس ، وألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (26) سنة وألا يقل التقدير عن جيد وأن يكون قد أمضى فترة الإمتياز لطب الأسنان وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام ميلادى فقط .

ويشترط لتخصصات المهندسين أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس فى تخصصات "هندسة طبية – ميكانيكا طيران – ميكانيكا سيارات – هندسة بحرية وبناء سفن – هندسة ميكانيكا قوى –مدنى- عمارة – هندسة كيميائية- هندسة ميكاترونيكس – هندسة إنتاج – هندسة كهرباء قوى – هندسة إتصالات - هندسة إتصالات وتحكم – هندسة حواسب".

ويشترط ألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن 26 سنة وأن يكون التقدير مقبول فأعلى وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية 2 عام ميلادى .

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات للدفعة 67 مختلط يشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة البكالوريوس فى تخصصات كلية العلوم “كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوان - ميكروبيولوجى – بيولوجى - جيولوجيا - كيمياء حيوية – فيزياء– علوم حاسب”.

بالإضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والتربية الموسيقية وآداب علم نفس وآداب علم إجتماع وإعلام وصحافة وإقتصاد وعلوم سياسية وفنون جميلة “نحت ورسم” و كلية العلاج الطبيعى وسينما ومسرح “سينما – فنون مسرحية” واللغات “إنجليزى – عبرى – ألمانى – فرنسى– عربى” ويفضل خريجى كليات الألسن ؛ ويشترط أن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2020 أو عام 2021 فقط.

على ألا يزيد السن فى 1/1/ 2022 عن 25 سنة ويسمح لتخصص العلاج الطبيعى الحاصل على المؤهل عام 2019 التقدم لهذة الدفعة وأن يكون قد أمضى فترة الإمتياز و ألا يقل التقدير عن جيد لجميع التخصصات على أن تكون الدراسة2 عام ميلادى .

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الإناث يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة البكالوريوس فى تخصصات الصيدلة والعلاج الطبيعى وآداب علم نفس ورئيسات تمريض ؛ ويشترط لخريجى الصيدلة أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له على ألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن 26 سنة وألا يقل التقدير عن جيد ويشترط لخريجى العلاج الطبيعى أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2020 أو عام 2021.

ويسمح للحاصلات على المؤهل عام 2019 التقدم لهذه الدفعة على أن تكون أمضت فترة الأمتياز وألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (25) سنة وألا يقل التقدير عن جيد ويشترط لخريجى أداب علم النفس أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2020 أو عام 2021 وألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (25) سنة وألا يقل التقدير عن جيد .

وبالنسبة لرئيسات التمريض يشترط أن تكون حاصلة على المؤهل عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن وألا يزيد السن فى 1/1/2022 عن (26) سنة وألا يقل التقدير عن جيد على أن تكون مدة الدراسة لجميع التخصصات الخاصة بالإناث عام ميلادى.

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين جنسيات آخرى

أن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون حسن السير والسلوك وأن لا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة

أن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخرجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم

أن لا يقل الطول عن (170) سم للذكور و(155) سم للإناث .

أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولايجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية

أن يجتاز بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازة الإختبار

أن يؤدى بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى

أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والكشف الطبى المتقدم والذى يشمل التحاليل التخصصية المتقدمة

أن يجتاز الإختبار الشخصى "كشف الهيئة"

أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل / حاصلة على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة وليس المعاهد العليا والأكاديميات ويسمح للضباط الإحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط .

وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 09 / 10 / 2021 حتى يوم الخميس الموافق 21/10/2021 .

كما أنه سيتم تسحيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت وهو tansiq.mod.gov.eg إعتبارأ من يوم الإثنين الموافق 4/10/2021 على أن يتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونياً وسيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك لتقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الإختبارات.