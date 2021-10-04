برلمانية: لجنة الصحة ستناقش قانون المسئولية الطبية مع الحكومة ونقابة الأطباء

قالت النائبة هناء سرور ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن لجنة الصحة بالبرلمان ستعكف خلال دور الانعقاد الثانى بالبرلمان على مناقشة قانون المسئولية الطبية.

وأشارت سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصحة ستتعاون مع الحكومة ونقابة الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية لمعرفة مدى انعكاسه على الأطباء والمرضى.

وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، أمس إحالة عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة وشملت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس حيث تم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما تم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين. وتم أحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

كما أعلن المستشار د. حنفي جبالي رؤساء الهيئة البرلمانية للأحزاب بعد اخطار الأحزاب للبرلمان و تم اختيار اشرف رشاد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

و تم اختيار د. أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح و التنمية و المهندس إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و أحمد بهاء الدين شلبي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.