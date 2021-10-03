الرقابة المالية تشارك في فعاليات المبادرة العالمية لتوعية المستثمر بأسواق أعضاء الأيوسكو

للعام الخامس على التوالي..

أعلن الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن مشاركة الهيئة فى أنشطة "أسبوع المستثمر العالمي" للعام الخامس على التوالي World Investor Week 2021، والذي تروج له المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) وتنسق فعالياته بين أعضائها في أسواق 100 دولة بعد أن حققت المبادرة نتائج إيجابية فى تعزيز الثقافة المالية للمستثمرين وحمايتهم في الأعوام الماضية.

وقال رئيس الهيئة إن فعاليات مبادرة العام الجاري تتميز بعقد مزيج من اللقاءات التثقيفية ما بين أنشطة ذات حضور فعلى بمجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية بالهيئة، يتزامن معها إجراء فعاليات -عن بٌعد-باستخدام شبكة المعلومات الدولية-عبر تطبيق Zoom- تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الفعاليات بنوعيها– الفعلي والافتراضي-لقاءات تثقيفية للشباب وخاصة طلاب الجامعات المصرية بمختلف المحافظات لنشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومنهم الشباب من الفئة العمرية من ١٦ الى ٢١ عاماً بما يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة، بجانب نشر العديد من الرسائل الاتصالية للتزود بالمعلومات والمعرفة عن سوق المال في مصر والتعريف بكيفية التعامل في سوق الأوراق المالية، ومخاطر الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأهمية تنويع المحفظة الاستثمارية، بالإضافة إلى رسائل محددة تُركز على حماية المستثمرين يتم نشرها بأسواق 100 دولة الأعضاء بمنظمة الأيوسكو لزيادة الوعي لدى المستثمرين المرتقبين وتثقيفهم ماليا.

وتابع أن "أسبوع المستثمر العالمي" هذا العام تتميز فعالياته في مصر باستغلال أنشطة "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" والتي تهدف إلى الترويج لمبادئ التمويل الأخضر والتعريف بالسندات الخضراء وكيفية إصدارها، بعد أن شهد سوق المال المصرى الإصدار الأول منها لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار من خلال "المركز الإقليمي للتمويل المستدام"، بالإضافة إلى استغلال خبرات مُجمع المعرفة فى نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عبر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

كما تشمل فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" توظيفاً لأنشطة "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" والذي تم افتتاحه في بداية أغسطس الماضى لنشر ثقافة الحوكمة وتطبيق قواعدها وأساسياتها لتحقيق الإدارة الرشيدة من خلال ذراعه مركز المديرين المصري. مع إعطاء نبذة عن تقارير غسل الأموال فى أسواق المال ورفع المستوى المعرفي والتطبيقي بها.

ونوه د. عمران بحرص الهيئة على المشاركة في مبادرة "أسبوع المستثمر العالمي" سنويا لنشر رسائل الحماية للمتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية، حيث تقوم إدارة حماية توعية المستثمر بالتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والدور الرقابي للهيئة الذي تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. من خلال عدة آليات يُتيحها القانون رقم 10 لسنة 2009 إلى الهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق وتحقيق التوازن بينها أو ما تراه لازماً من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق.

والجدير بالإشارة أن مصر تحتفظ بمقعدها للدورة الرابعة على التوالي (2020-2022) في عضوية مجلس إدارة الأيوسكو ممثلة في هيئة الرقابة المالية، حيث تٌعد منظمة الأيوسكو -والتي تأسست فى عام 1983 -الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وسبق انتخاب الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية في مايو الماضي رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee-GEMC بالأيوسكو، وبتولي هذا المنصب الجديد أصبحت مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال International Organization of Securities Commissions (IOSCO) لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري منذ نشأته التي مضى عليها أكثر من 130 عاماُ.