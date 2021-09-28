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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الرقابة المالية تبادر بوضع إطار تنظيمي لتوظيف استخدامات التكنولوجيا في أنشطة التأمين

صدى البلد

افتتح هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية ورشة عمل بعنوان "التشريع للأفكار الإبداعية في مجال التأمين" ومناقشة كيفية الرقابة على استخدام التكنولوجيا في النشاط التأمينى وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ ومشاركة العديد من ممثلي الإدارات الفنية بالهيئة.

 

وأوضح مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الإعداد لورشة العمل يأتي في إطار استعدادات الهيئة لصدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قانون التأمين الموحد، والذين يهدفان إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة (SupTech and RegTech)، والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية، وحماية حقوق حملة وثائق التأمين واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير الوصول إلى المنتجات التأمينية، بما يعزز التحول الرقمي لقطاع التأمين وتحقيق الشمول التأميني.

 

وأشار مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الظروف التي مر بها العالم في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي قد أدت إلى قيام مؤسسات الأعمال بصفة عامة إلى الإسراع بتنفيذ برامج التحول الرقمي والعمل عن بعد.

 

وأضاف أن نشاط التأمين يعتبر من الأنشطة الحيوية لإقتصاديات الدول والتي تساهم في إدارة المخاطر وتعبئة المدخرات على المستوى القومي، لذلك يجب على الشركات التوافق مع معايير العمل الجديدة وأيضا يجب على الجهات الرقابية أن تتسم قواعدها الرقابية والإشرافية بالمرونة والتوافق مع تلك المعايير وبما يسمح بتوظيف استخدام التكنولوجيا في تحقيق الأهداف الموضوعة والوصول بالخدمات المالية والتأمينية بسهولة وييسر لكافة المتعاملين في تلك الأنشطة.

 

وأكد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أمام المشاركين في ورشة العمل، أن توظيف التكنولوجيا المالية داخل نشاط التأمين حاز على اهتمام الهيئة، التي تقوم بتنفيذ مشروعين متكاملين في ذات الوقت أولاً إصدار ورقة عمل من خلال احدى الجهات الإستشارية الدولية عن التحديات والفرص من تطبيقات التأمين على أجهزة المحمول Mobile Insurance Applications وكيفية إدارة العلاقة والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تفعيلها ومتطلبات الرقابة عليها، والمشروع الثاني أطلق عليه Regulation for Innovation، للاطلاع على تجارب الأسواق الدولية بشأن قواعد تنظيم ورقابة استخدام التكنولوجيا في مجالات وأنشطة التأمين لتحديد الفرص والتحديات وبناء نظام رقابي مرن يساهم في تعزيز التحول الرقمي واستخدام تحليل البيانات الكبيرة وتطبيقات الذكاء الإصطناعي في قطاع التأمين.

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