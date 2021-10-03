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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجزء الثاني من فيلم Venom لـ توم هاردي يحقق 37 مليون دولار

مشهد من فيلم venom
مشهد من فيلم venom

حقق الجزء الثاني من فيلم Venom لـ توم هاردي إيرادات في دور العرض الأمريكية وصلت إلى 37 مليون دولار خلال يومين. 

ومن المتوقع أن يهيمن الجزء الثاني من فيلم Venom على البوكس أوفيس، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية الحالية محققا 71 مليون دولار بحسب موقع فاريتي.

طرح الجزء الثاني من فيلم Venom في دور العرض الأمريكية منذ يومين قبل عرضه في دور العرض العالمية، التي يسيطر فيها فيلم جيمس بوند الجديد. 

من المتوقع أن يحقق Venom: Let There Be Carnage إيرادات تصل إلى 80 مليون دولار في عطلته الأسبوعية الأولى، في إشارة إلى نجاح مارفل وسوني في توزيعه وإنتاجه. 

بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بدأ عرض الجزء الثاني من فيلم الإثارة الشهير Venom الذي يقوم ببطولته توم هاردي ومن إخراج آندي سيركيس في أمريكا.  

تأجل عرض الجزء الثاني من Venom خمسة مرات من قبل بسبب جائحة كورونا، وتتوقع شركة سوني أن يحقق إيرادات مستحقة رغم الأزمة التي يعيشها العالم حاليا وخاصة صناعة السينما. 

بلغت ميزانية إنتاج فيلم Venom حوالي 110 مليون دولار، ويعرض في السينمات فقط وليس على إحدى المنصات مثل غيره من الأفلام التي أثرت عليها ظروف الجائحة. 

تفاصيل الجزء الثاني من Venom

شهد تريلر فيلم VENOM: LET THERE BE CARNAGE مواجهة قوية بين بطل الفيلم توم هاردي والوحش الذي يتجسده، والشرير الجديد الذي يقوم بدوره وودي هارلسون.

يشارك في بطولة الفيلم ميشيل ويليامز، ريد سكوت، نعومي هاريس، وتشارك شركة مارفل في إنتاجه، ويخرجه آندي سيركيس. 

طرح الجزء الأول من Venom في الأسبوع الأول من أكتوبر 2018، وحقق رقما قياسيا في افتتاحية عرضه بلغ أكثر من 80 مليون دولار في أمريكا، وحقق في النهاية أكثر من 850 مليون دولار عالميا. 

اصطحب الممثل الإنجليزي توم هاردي كلبه "بلو" إلى العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم Venom المنتظر طرحه وتأجل عرضه كثيرا خلال الفترة الماضية.

لفت توم هاردي الذي يبلغ من العمر 44 عاما الأنظار على السجادة الحمراء للفيلم الذي أقيم في لندن منذ أيام، والتقط العديد من الصور مع كلبه المفضل. 

Venom إيرادات Venom توم هاردي VENOM LET THERE BE CARNAGE آندي سركيس

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