عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينيت يبعث برسالة تحذير لـ عرب إسرائيل.. ما فحواها؟

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

حذر رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، من خطورةإحصائيات الجريمة والعنف في المجتمع العربي، داخل إسرائيل، كما أعرب عن تصميمه للقضاء علي هذه الظاهرة.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال نفتالي بينيت، خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، إن مستوى العنف في المجتمع العربي بلغ الخط الأحمر، وإهمال هذه المشكلة على مدى سنين طويلة أدى إلى تضخمها.

وأشار بينيت، إلى أن حكومته تأخذ هذه القضية على محمل الجد وبادرت إلى تشكيل فريق عمل يضم موظفين من أفرع متعددة، برئاسة نائب وزير الأمن الداخلي، بهدف القضاء على الجريمة.

وذكر أن إسرائيل تسعى لحماية المواطنين العرب من آفة الجريمة والأسلحة غير القانونية والقتل، كما حذر من أن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت والجهد.

إسرائيل تكشف تفاصيل هروب الأسرى الفلسطينيين الـ 6 من سجن جلبوع |فيديو

تأجيل محاكمة أسرى جلبوع لـ24 أكتوبر.. تعرف على تفاصيل الاتهامات الموجهة لهم

وأضاف: "في حين تتجند الدولة، يتعين على الجمهور العربي الإدراك بأن أجهزة الأمن ليست العدو، وإنما هي تشكل الحل، وعليه تجنب إلقاء اللوم على الدولة، بل السير معها يدا بيد".

جاءت هذه التصريحات في وقت بلغت فيه حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي 95 قتيلا على الأقل منذ مطلع العام الجاري.

إسرائيل وزير الامن الداخلي رئيس الوزراء الإسرائيلي عرب إسرائيل نفتالي بينيت المجتمع العربى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي حماية المواطنين

موضوعات متعلقة

يؤدي لوفاة الملايين.. الصحة العالمية تحذر من خطر يفاقم إصابات كورونا

مقتل 3 عسكريين.. حادث دموي خلال المناورات الإيرانية على حدود أذربيجان.. فيديو

بعد تحرك الجيش الإيراني.. خامنئي إلى أذربيجان: من حفر بئرا لأخيه وقع فيها

انهيار مخيف| بوريل: أفغانستان تمر بأزمة إنسانية خطيرة.. وطالبان يجب أن تتنازل

لماذا أطلق على إعصار بحر العرب اسم شاهين؟.. هذا هو السبب

تأجيل محاكمة أسرى جلبوع لـ24 أكتوبر.. تعرف على تفاصيل الاتهامات الموجهة لهم

حصيلة مرعبة.. كارثة في روسيا بسبب فيروس كورونا

إعصار شاهين يضرب إيران.. فقدان 5 صيادين جنوب شرق البلاد|فيديو

ترشيحاتنا

وزير الدفاع لـ السيسي: مستعدون للقضاء على أي محاولة تستهدف المساس بالوطن

السيسي يتلقي رسالة خطية من نظيره الكونغولي الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي

بعد استهداف الحركة.. طالبان تحظر بيع وشراء الأسلحة والسيارات غير المرخصة

بعد الخسارة أمام اتليتكو مدريد.. هل يعاقب القدر برشلونة لتخليه عن ميسي؟

سور من القرآن تفرج الهم وتريح القلب.. الإفتاء تكشف عنها

بينيت يبعث برسالة تحذير لـ عرب إسرائيل.. ما فحواها؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

قرار جمهورى بإنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

شكوى للفيفا.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشان أزمة أجاي مع الأهلي

يؤدي لوفاة الملايين.. الصحة العالمية تحذر من خطر يفاقم إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

مع اقترابها من السعودية وشائعات وصولها مصر.. شاهد الآثار المدمرة للعاصفة «شاهين»|فيديو

انتشال التميمي: الجونة السينمائي حديث الشارع.. لن نتأثر بـ «البحر الأحمر».. ووجود نظام صارم يحمينا من العشوائية ( حوار)

فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ