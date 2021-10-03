بينيت يبعث برسالة تحذير لـ عرب إسرائيل.. ما فحواها؟

حذر رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، من خطورةإحصائيات الجريمة والعنف في المجتمع العربي، داخل إسرائيل، كما أعرب عن تصميمه للقضاء علي هذه الظاهرة.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال نفتالي بينيت، خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، إن مستوى العنف في المجتمع العربي بلغ الخط الأحمر، وإهمال هذه المشكلة على مدى سنين طويلة أدى إلى تضخمها.

وأشار بينيت، إلى أن حكومته تأخذ هذه القضية على محمل الجد وبادرت إلى تشكيل فريق عمل يضم موظفين من أفرع متعددة، برئاسة نائب وزير الأمن الداخلي، بهدف القضاء على الجريمة.

وذكر أن إسرائيل تسعى لحماية المواطنين العرب من آفة الجريمة والأسلحة غير القانونية والقتل، كما حذر من أن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت والجهد.

وأضاف: "في حين تتجند الدولة، يتعين على الجمهور العربي الإدراك بأن أجهزة الأمن ليست العدو، وإنما هي تشكل الحل، وعليه تجنب إلقاء اللوم على الدولة، بل السير معها يدا بيد".

جاءت هذه التصريحات في وقت بلغت فيه حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي 95 قتيلا على الأقل منذ مطلع العام الجاري.