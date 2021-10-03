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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سور من القرآن تفرج الهم وتريح القلب.. الإفتاء تكشف عنها

سور من القرآن تفرج
سور من القرآن تفرج الهم وتريح القلب

سور من القرآن تفرج الهم وتريح القلب .. ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته: “دلني على سور من القرآن تفرج الهم وتريح القلب ”. 

 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه على كل إنسان أن يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، فهناك من يلقى نفسه فى راحة عندما يقرأ سورة الرحمن، وهناك من يلقاها عندما يقرأ سورة يس، وهناك من يرتاح على سورة البقرة، وهناك من يستريح بالبكاء في الصلاة.

 

 وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «دلَّني على سورمن القرآن تفرج الهم وتريح القلب»، أن القرآن الكريم كله يريح القلب ويزيل الهم، وقال المولى عز وجل فى كتابه الكريم في سورة الإسراء الآية 82 «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا».

ونصح السائل، قائلًا: «اقرأ ما تيسر من القرآن وعندما تشعر أن قلبك ارتاح عند سورة معينة أو على فعل معين فاستمر فى فعل هذه العبادة أو السورة هكذا كان يقول أهل الله».

 

دعاء تفريج الكرب 

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا، من سيدة، مضمونه “أعاني من كرب شديد، ماذا افعل لـ تفريج هذا الكرب”؟ . 

 

وقال "عويضة" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على “فيس بوك”، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بـ دعاء لفك الكرب وتفريج الهم والبلاء وهو " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم "، لافتا إلى أنه ورد في بعض الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي حاجته، حيث يدعوا الله بدعاء الكرب السابق ذكره ثم يسأل المولى عز وجل ان يفرج المصيبة.

 

وأضاف أمين الفتوى، أن هذا الدعاء عظيم جدا ويفرج الكرب والهم، فهذا الدعاء يعتبر ثناء على الله ذلك ولانه يشمل على اسم الله الحليم واسمه العظيم وهو الذي لا يعظم عليه ان يفرج كرب المهمومين وايضا اسم الله الكريم الذي عم كرمة جميع المخلوقات، منوها بأنه كل مهموم عليه بترديد هذا الدعاء ثم يسأل المولى بتفريج كربه.   

 

دعاء يريح النفس مكتوب
قال بعض العلماء ان هناك كلمات يمكن ترديدها تشعر بعدها براحة في النفس والقلب وهي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله الملك الحق المبين
لا إله إلا الله العدل اليقين
لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين
سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإلية المصير وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله إقرارا بربو بيتة
سبحان الله خضوعا لعظمته

اللهم يا نور السموات و الأرض ، يا عماد السموات الأرض ، يا جبار السموات والأرض ، يا ديان السموات والأرض ،

يا وارث السموات والأرض ، يا مالك السموات والأرض ، يا عظيم السموات والأرض ، يا عالم السموات والأرض ،

يا قيوم السموات والأرض ، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة .

اللهم إني أسألك ، أن لك الحمد ، لا إله إلا أنت الحنان المنان ، بديع السموات و الأرض ، ذو الجلال و الإكرام ،

برحمتك يا أرحم الراحمين .

بسم الله أصبحنا و أمسينا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله ، وأن الجنة حق ، والنار حق ،

وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، و أن الله يبعث من في القبور .

الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ، ولا رازق غيره
الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض و لا في السماء وهو السميع البصير.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي . بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي ، وتغفر بها ذنبي ،

وتصلح بها أمري ، وتغني بها فقري ، وتذهب بها شري ، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي ،

وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني ، وتجمع بها شملي ، وتبيض بها وجهي.
 

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