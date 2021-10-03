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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابقوا في منازلكم.. تحذير عاجل من عمان بشأن تطورات إعصار شاهين

تحذير عاجل من عمان
تحذير عاجل من عمان بشأن تطورات إعصار شاهين

مع اقتراب مركز إعصار شاهين من اليابسة، دعا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في عمان الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل، تجنبا للمساءلة القانونية.

 

وقال المركز الوطني للطوارئ في عمان، إن وصول مركز إعصار شاهين لليابسة سيكون خلال الساعة القادمة، مطالبا الجميع بالحذر والبقاء في المنازل تجنبا للمساءلة القانونية.

فيما أكدت هيئة الأرصاد بسلطنة عمان، أن مركز إعصار شاهين يبعد عن ولاية المصنعة 30 كم و65 كم عن ولاية السويق، ومن المحتمل أن يعبُر مركز الإعصار بين الساعة السابعة والتاسعة مساء بين ولايتي المصنعة والسويق.

 

وأشار آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إلى تحرك تحرك مركز الحالة المدارية شاهين بموازاة سواحل محافظة جنوب الباطنة ودخول جزء من جدار عين الإعصار للمحافظة حاليًا ويبعد عين الإعصار حوالي 30 كم عن ولاية المصنعة.

 

بدوره، قال عبدالله بن عبدالرشيد البلوشي أخصائي الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني إن عين الإعصار ستتوغل خلال الفترة القليلة القادمة من البحر إلى اليابسة مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة وخاصة في المناطق التي تدخل فيها عين الإعصار مُباشرة،

 

وأوضح أن المناطق التي تكون شمال عين الإعصار مُباشرة هي المناطق الأكثر عُرضة لتأثيرات الحالة المدارية.

 

وكانت سلطنة عمان أعلنت انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر إعصار شاهين.

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