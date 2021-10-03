الدوري الإسباني.. إسبانيول يصعق ريال مدريد بهدف راؤول في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة إسبانيول وريال مدريد، بهزيمة الميرنجي بهدف دون رد، بالمباراة التي تجمع بينمها الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

سجل راؤول دي طوماس هدف إسبانيول في الدقيقة 17، ليقود فريقه للفوز بالشوط الأول.

وسيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بالكامل حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 62% دون ترجمتها لأهداف، مقابل 38% لأصحاب الأرض.

وجاءت تشكيل الفريقين كالتالي:

ريال مدريد

كورتوا - ميليتاو - ناتشو - ألابا - فاسكيز - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - بنزيما - فينيسيوس.

إسبانيول

دييجو لوبيز - لياندرو كابريرا - جوميز - أدريا بيدروسا - أوسكار جيل - أليكس فيدال - سيرجي داردير - كيدي بير - أوسكار ميليندو - راؤول دي توماس - إمباربا.