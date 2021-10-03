محمود حميدة يسخر من شائعة وفاته

نشر الفنان محمود حميدة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يرد فيه عن شائعة وفاته والتى انتشرت فى الساعات القليلة الماضية.

ونشر محمود حميدة منشورا عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تقول : “الموت يفجع محمود حميدة وحسابه الرسمي أصبح دفتر عزاء”.

وجاء رد محمود حميدة على هذا الامر بقوة وبشكل ساخر ايضا حيث اكتفى بـ “ايموشن ضاحك” واشارة بالابهام الى الاسفل.

محمود حميدة

تكريم محمود حميدة

وكان كرم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان محمود حميدة وذلك أثناء افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية .

وأعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بهذا التكريم .. والذي يعد من أعلي التكريمات شرفا التي حصل عليها ".

بدء منذ قليل حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وذلك بحضور نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي الفنان محمود حميدة، والذي سيتم تكريمه اليوم كما سيتم تقديم فيلمًا تسجيليًا عن مسيرته الفنية.

كما حرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح المهرجان، ومنهم: عزوز عادل، وفردوس عبد الحميد، ومنة بدر تيسير، وغيرهم من الفنانين.

فيلم صحراوى صحراوى

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن تعاقدها على فيلم جديد يحمل اسم "صحراوي صحراوي" مع النجم محمود حميدة.

وقالت شيماء سيف في تصريح خاص لصدى البلد: "تعاقدت على فيلم صحراوي صحراوي وهو اسم مؤقت، وسنبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت شيماء سيف: "الفيلم مختلف وحاجة جديدة عليا وأتمني أنه يعجب الناس، وسعيدة بالمشاركة مع نجم بحجم محمود حميدة".

واختتمت: “الفيلم من إنتاج محمد السبكي ومن إخراج وائل إحسان وتأليف محمد عز”.

وشاركت الفنانة الكوميدية شيماء سيف، جمهورها، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت سيف مرتدية بدلة رياضية مع كاب، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بالإعجابات والتعليقات.