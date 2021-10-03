كلية الزراعة بسابا باشا تحتفل بتخريج الدفعة 32 من طلابها

احتفلت كلية الزراعة “سابا باشا" بجامعة الأسكندرية بتخريج الدفعة 32 من طلابها، حيث أقامت لهم حفلا مجانيا بالكامل وذلك لتحفيز الطلاب على بدء حياتهم العملية بدفعة معنوية عالية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الأسكندرية.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح محمود، عميد كلية الزراعة سابا باشا، في كلمته للطلاب أثناء الحفل، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الكلية ، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجتمع الكلية أهنئ نفسي وأنفسكم بهذا اليوم المجيد في تارخ الكلية بتخريج الدفعة 32 من العام الجامعي 2020/2021 ، مهندسين ومهندسات المستقبل المشرق والمفعم بالأمل والأمال المشرقه والمبدعه باستثمار طاقاتكم نحو مجتمعكم ونحو رقي مصرنا الحبيبة نحو مستقبل افضل مشرق وباستشراف افاق وأمنيات وتطلعات جديدة.



وأضاف عميد الكلية، لقد شهدت هذه الكلية أجيالاُ متعاقبة من القيمة والقامات العلمية، يسلم كل جيل رايتها عالية خفاقة كطائر جناحاه العلم والخلق حيث لا خير في أحدهما بدون الآخر؛ لا تبخلو بجهد فى طلب العلم، وتزينوا بحسن الخلق، الصبر والتفاني والحلم. فكلية الزراعة (سابا باشا) كلية نشأت للعلم والحلم والأخلاق والكرم، فكم أخرجت علماً من بعده علم على مدار تاريخها العريق، فكونوا خير خلف لخير سلف، وتنافسوا في العلم والعمل منافسة الفرسان، واجعلوا اختلافكم كاختلاف الزهور التي تجمل أركان بستان؛ لنعزف نحن أساتذة وإداريين وطلاب لحناً واحداً وسيمفونية رائعة، كلنا أسرة واحدة ،



واعلموا أن كليتنا كسلسلة تستمد قوتها من قوة كل حلقاتها، وكلوحة رائعة، جمالها ليس إلا في تناغم وتكامل ألوانها حافظوا على القيم المجتمعية من كل عبث أو إفساد، ولا تبخلوا بجهداً في سبيل تطويرها وتحسينها بأنفسكم في سوق العمل.

أبارك لأباءكم ولأمهاتكم وعائلاتكم على ما قضوه من وقت ودعم في سبيل مساعدتكم للتخرج. لقد برهنوا دعماً مادياً ومعنوياً على مدار السنة. لذلك، يستحقون أن يغتنموا لحظات الفرح هذه.



واختتم كلمته قائلا: لا أملك سوى أن أدعوا لكم بدوام التوفيق وأن تجدوا فى مستقبلكم بالأستشراف والأعتزاز والفخر بكليتكم الحبيبة ليأتي يوماً تحملون فيها راية الرقي والأزدهار وقد أصبحتم أهلاُ لحمل لواء التقدم والرقي . لمصرنا الحبيبة

