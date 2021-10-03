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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية تعليم البحر الأحمر تحصد المركز الثالث بالجمهورية في دوري المكاتب التنفيذية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، حصول مدرسة العوينة الجديدة بإدارة القصير التعليمية، على المركز الثالث جمهورية في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الابتدائية، وحصول مدرسة الثورة الثانوية بنات بإدارة القصير، على المركز الثالث أيضاً في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الثانوية.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بالشكر والتقدير إلى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على دعمه الدائم  للطلاب وللعملية التعليمية بصفة عامة، وإلى مدير إدارة القصير التعليمية والقائمين على الإعداد للمسابقة،  وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة، ونصر لمعي، نقيب المعلمين لدعمهم الدائم للعملية التعليمية.

 وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قد أجرى زيارات مفاجئة لعدد من المدارس بإدارة الغردقة التعليمية،  يرافقه محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، وأشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بديوان المديرية، وذلك  في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب،  مؤكدا على أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي.

وخلال زيارة  وكيل التعليم  اطمأن على ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة بمباني المدارس  بما تشمله من فصول وقاعات أنشطة ودورات مياه، بالإضافة إلى تجهيز غرف العزل والزائرة الصحية، ووجه بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والإنارة والنظافة وأيضاً مصادر التهوية الجيدة مع الالتزام التام بمعايير الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب.

كما وجه بوضع خطة استباقية لضمان انتظام اليوم الدراسي ودخول وخروج الطلاب تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الطلاب.

البحر الأحمر اخبار محافظات العام الدراسي الإجراءات الاحترازية

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