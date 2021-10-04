التكنولوجيا والتعليم تناقش رسالة ماجستير في تقليل مخاطر العمل داخل المنشآت الصناعية

كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " الارجونوميكس ودورها في تقليل مخاطر العمل داخل المنشأت الصناعية وتوظيف النتائج في تطوير مقرر دراسة العمل ".



تهدف الدراسة إلى تقديم معالم نظرية وتطبيقية لإدارة المنظمات المبحوثة عن مفهوم علم الارجونوميكس وتأثيره على تقليل مخاطر العمل ومحاولة وضع اعتبارات جوهرية رئيسية للمنظمات التي تعتمد في اعمالها علي الحركات للجزء العلوي في جسم الانسان باستخدام rula sheet وايضا .

ــ المساهمة في تقليل مخاطر العمل التي قد يتعرض لها العاملون داخل المنشأت الصناعية المختلفة .

ــ وضع معايير لتطبيقات علم الارجونوميكس داخل المنشأت الصناعية المختلفة وفقا للاتجاهات العالمية .



ـ تطوير مقرر دراسة العمل لدي طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا الانتاج بكلية التعليم الصناعي – جامعة حلوان.

وركز البحث علي تقليل تلك المخاطر التي يتعرض لها العاملين داخل المنشأت الصناعية المختلفة نتيجة ندرة تطبيق معاييرالارجونوميكس وأيضا تقليل استهلاك العنصر البشري والإجهاد البشري وكذلك تقليل الجهد المبذول من خلال استحداث ميكنة بعض العمليات الإنتاجية أو ميكنة خط الإنتاج بالكامل او تطبيق بعض مقترحات علم الارجونوميكس وتم تقييم ذلك باستخدام أسلوب" التقييم السريع للطرف العلوي Rula Sheet "وهو يستخدم لتقييم مخاطر العمل الناتجة عن الممارسات الخاطئة للانشطه اليدوية والتي ينتج عنها إصابات أسفل الظهر والرقبة وإلام الإطراف العلوية .



حيث ان متوسط درجة الخطورة للمعصم والذراع كان 8,58° وأصبحت بعد التعديلات 3,37° وذلك نسبة 40% من درجة الخطورة التي كان يتعرض لها العمال وحيث أن درجة الخطورة للرقبة والجذع والساق كانت 10,37° وأصبحت 3,89° وذلك نسبة 37,5% من درجة الخطورة التي كان يتعرض لها العمال

وتم استخدام النتائج الهندسية للبحث في تطوير مقرر دراسة العمل لطلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا الانتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم- جامعة حلوان.

أعد الدراسة الباحث/ محمد لمعي محمد بكلية التكنولوجيا والتعليم برعاية الدكتور/ إبراهيم لطفي عميد كليه التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان و الدكتور/ وائل إبراهيم أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان وتحت إشراف كل من الدكتور وائل احمد راضي أستاذ مناهج وطرق تدريس التعليم الصناعي كلية التربية – جامعة حلوان الدكتور وليد محمود النحاس مدرس بقسم تكنولوجيا الانتاج ـ كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان .

لجنة الحكم والمناقشة

1- أ. د/حلمي ابو الفتوح عمار أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ــ كلية التربية ــ جامعة المنوفية .

2 - أ.د/أحمد وحيد مصطفي أستاذ علم الارجونوميكس وعميد كلية الفنون التطبيقية ــ جامعة بدر.

3 - أ. د/ وائل احمدراضي أستاذ مناهج وطرق تدريس التعليم الصناعى كلية التربية ــ جامعة حلوان.

وأظهرت الدراسة التي تناولها الباحث بتقدير ممتاز بأجماع الأراء وتبين من خلال البحث أن نسبة المخاطر بجميع المنشأت الصناعية المبحوثة تتجاوز الحدود القياسية المسموح بها.



وأوضحت الدراسة ل" صدي البلد " أنه من أجل تقليل تلك المخاطر التي يتعرض لها العاملين داخل المنشأت الصناعية المختلفة نتيجة ندرة تطبيق معاييرالارجونوميكس وأيضا تقليل استهلاك العنصر البشري والإجهاد البشري وكذلك تقليل الجهد المبذول من خلال استحداث ميكنة بعض العمليات الإنتاجية أو ميكنة خط الإنتاج بالكامل ويتم تقييم ذلك باستخدام أسلوب" التقييم السريع للطرف العلوي Rula Sheet "وهو يستخدم لتقييم مخاطر العمل الناتجة عن الممارسات الخاطئة للانشطه اليدوية والتي ينتج عنها إصابات أسفل الظهر والرقبة وإلام الإطراف العلوية.

ولذلك فأن الحد من هذه الإصابات يؤدي إلي تقليل الغياب والأجازات ألمرضيه بين العاملين داخل المؤسسة وتوفير بيئة عمل أمنه خالية من الاجهادات.

وتم استخدام النتائج الهندسية للبحث في تطوير مقرر دراسة العمل لطلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا الانتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان.

وفسرت الدراسة:

1- تم عمل دراسة استطلاعية داخل عدد (4 ) مؤسسات صناعية داخل نطاق محافظة القاهرة وبمقابلة المهندسين والفنيين والعمال داخل هذه المؤسسات وبسؤالهم حول تطبيق بعض معايير السلامة في المؤسسات عن طريق اداة استبانة مكونة من 120 سؤال وحيث اجمع بنسبة 75%منهم بأن هناك قصور في تطبيق معايير الارجنوميكس وان نسبة الاصابات العضلية الهيكلية تتعدي 60%من العمال.

2- حيث ان متوسط درجة الخطورة للمعصم والذراع التي كانت يتعرض لها العاملين هي 8,58° وأصبحت بعد التعديلات 3,37° وذلك نسبة 40% من درجة الخطورة التي كان يتعرض لها العمال وحيث أن درجة الخطورة للرقبة والجذع والساق كانت 10,37° وأصبحت 3,89° وذلك نسبة 37,5% من درجة الخطورة التي كان يتعرض لها العمال.

اقتراحات للعمل في المستقبل:

هناك عدد قليل من القضايا التي تحتاج إلى حل فيما يتعلق بالنظام المقترح في الأطروحة. من اولئك:

1- أستخدام وتحديث Rula Sheet لقياس وتحديد نسبة المخاطرعلي العاملين داخل المنشئات الصناعية المختلفة للحد منها .

2- الاهتمام بارشادات ومعايير علم الارجونوميكس داخل المنشأت الصناعية للحد من مخاطر العمل .