القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
محافظات

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

أحمد بسيوني

لا تزال أصداء قضية مقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة دينا علاء تهز أرجاء الإسكندرية، بعدما عُثر على جثمانها مقتولة داخل شقتها متأثرة بثلاث طلقات نارية، على يد زوجها.

وكشفت مصادر طبية أخر تفاصيل الحالة الصحية للزوج المشتبه به الأول في قتل اللاعبة، والذي يخضع للعلاج بالعناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة في حالة حرجة.

وأفادت مصدر طبي بأحد المستشفيات المتخصصة التي يتواجد فيها الزوج تحت حراسة مشددة، أن الحالة الصحية لزوج اللاعبة دينا علاء مستقرة بعدما أطلق النار على نفسه عقب مقتـــ.ــل اللاعبة.

وتتابع النيابة الحالة الصحية للزوج المشتبه فيه حتى تتمكن من استجوابه في الواقعة.

وجاء في التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليها داخل مسكنها، بينما جرى العثور على زوجها مصابًا بطلق ناري، في وجود طفليهما الصغيرين داخل الشقة وقت الحادث.

ونعى نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مصرعها في حادث أليم.

وقال النادي في بيان عبر صفحته الرسمية، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي فقيدة النادي والرياضة اللاعبة دينا علاء لاعبة فريق الجودو بنادي سموحة والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد النادي أن وفاة دينا علاء تمثل خسارة كبيرة للنادي وللرياضة المصرية، لما كانت تتمتع به من أخلاق رفيعة ومهارات مميزة داخل البساط وخارجه.

وزير الشباب ينعي الفقيدة

وظن الجميع أن الواقعة حادثة عادية، حتى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نعاها في بيان، ذكر فيه: “ننعي ببالغ الحزن والأسى، وفاة لاعبة نادي سموحة للجودو دينا علاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.”

كشف أسرار الواقعة

ولكن بعد مرور عدة أيام على الواقعة، بدأت الخيوط تتكشف وبدأ صمت الأسرة ينفرج شيئًا فشيئًا وتتكشف تفاصيل الجريمة مكتملة الأركان.

وأشارت المعلومات الأولية وتصريحات أسرتها، إلى أن لاعبة الجودو دينا علاء، قُتلت بدم بارد بعدما أصيبت بثلاث رصاصات أطلقها زوجها عقب محاولتها إنقاذ طفليها من اعتدائه.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد عثرت أن قوات الشرطة عثرت على جثمان اللاعبة داخل شقتها، فيما وجد زوجها مصابا بطلق ناري بجوارها، بينما كان الطفلان داخل المنزل أثناء وقوع الحادث.إلى أن الزوج هو المتهم الرئيسي، إذ أطلق النار على زوجته بعد محاولتها حماية طفليها، ثم حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

افتدت طفليها وزوجها المتهم الأول

وحسب المعلومات الأولية، يشتبه في أن الزوج أطلق النار على زوجته ثم حاول الانتحار، فيما تجري جهات التحقيق جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، إضافة إلى عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة وكشف ملابسات الجريمة.

وتم التحفظ على الزوج المصاب ونقله إلى المستشفى تحت الحراسة المشددة تمهيدًا لاستجوابه بعد تحسن حالته.

وتباشر النيابة حاليًا القضية للكشف عن كافة الملابسات الخاصة بالواقعة، حيث تم ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

حادثة الطريق الإقليمي

نقابة النقل والمواصلات: نتعرض لتشويه متعمد وهذه تفاصيل أزمة فرع المنوفية

وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الهولندية

الاعتداء على سفارتنا جريمة.. هتافات ضد الجماعة الارهابية أمام السفارة الهولندية بالقاهرة.. فيديو

البطيخ

من 8 طن إلى 500 كيلو فقط.. تراجع استيراد بذور البطيخ وتصنيعه محليًا

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

