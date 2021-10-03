تدريس مشوار محمد صلاح في المناهج.. وزير التعليم يكشف عن انتمائه الكروي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انتمائه الكروي وأي فريق يشجعه، قائلا: «أنا أهلاوي من زمان، وبأتابع محمد صلاح».

وقال «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»: «بحب الرياضة جدا وكرة القدم بشكل خاص، ولكن المشكلة في المتابعة المباشرة بسبب الوقت».

وأضاف «طارق شوقي» أنا أهلاوي جدا وأعز أصدقائي زمالكاوية ونختلف شوية ولكن الدنيا بتمشي، وليس عندي أي مشكلة أني أقول أني أهلاوي، موضحا أنه من الوارد تدريس مشوار محمد صلاح بالمناهج الدراسية.

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: «اطمئنوا على أولادكم والتزموا بالإجراءات الاحترازية»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك تنسيقا بين وزارتي التعليم والصحة للتعامل بالشكل المناسب مع بداية الفصل الدراسي الأول واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا.

وأضاف «طارق شوقي» أن لدينا خبرات عن الدراسة في وجود وباء كورونا ولدينا كافة الاجراءات الاحترازية.

وأشار «طارق شوقي» إلى أن التعامل مع كثافة الفصول وعدد الطلاب يختلف من مدرسة لـ أخرى، وإعطاء الحرية لإدارات المدارس، ولكن تتناسب مع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور: «اطمئنوا على أولادكم والتزموا بالاجراءات الاحترازية»، مضيفا أن أستخدام الفترات الدراسية والتوسع في توزيع الطلاب على الفصول أدوات مواجهة كورونا.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك لجان متخصصة تمر على المدارس للتأكد من الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا، موضحا أن تطعيم المدرسين ضد كورونا خطوة هامة لمواجهة الوباء.