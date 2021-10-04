أميرة بهي الدين: مشكلات النساء مع الوصاية المالية تنتهي في تلك الحالة

علقت المحامية أميرة بهي الدين، على قرار الوصاية المالية وحق الأم في حصولها على الوصاية، قائله:" مشاكل النساء مع الوصاية المالية يمكن حلها عن طريق مبدأ الولاية للأب والوصاية للأم.



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": النيابة الحسبية تهتم بمراقبة ورعاية أموال القاصر، منوهة بأن التعامل مع النيابة الحسبية يتطلب العديد من الإجراءات التي تهدر وقت وجهد الأم.



واستطردت: النيابة الحسبية لا يوجد لديها خبراء متخصصين، ولهذا أطالب بوجود خبراء متخصصين لتسهيل الأمر على الأم.





وعلقت الإعلامية “لميس سلامة” على إجراءات المجلس الحسبي وحصول الأم على الوصاية، قائله:" موت وخراب ديار..الأب يرحل وتظل الأم تبحث الوصاية وإجراءاتها".



