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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أميرة بهي الدين: مشكلات النساء مع الوصاية المالية تنتهي في تلك الحالة

المحامية أميرة بهي
المحامية أميرة بهي الدين

علقت المحامية أميرة بهي الدين، على قرار الوصاية المالية وحق الأم في حصولها على الوصاية، قائله:" مشاكل النساء مع الوصاية المالية يمكن حلها عن طريق مبدأ الولاية للأب والوصاية للأم.


وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": النيابة الحسبية تهتم بمراقبة ورعاية أموال القاصر، منوهة بأن التعامل مع النيابة الحسبية يتطلب العديد من الإجراءات التي تهدر وقت وجهد الأم.


واستطردت: النيابة الحسبية لا يوجد لديها خبراء متخصصين، ولهذا أطالب بوجود خبراء متخصصين لتسهيل الأمر على الأم.


وعلقت الإعلامية “لميس سلامة” على إجراءات المجلس الحسبي وحصول الأم على الوصاية، قائله:" موت وخراب ديار..الأب يرحل وتظل الأم تبحث الوصاية وإجراءاتها".

 

أميرة بهي الدين الوصاية المالية النيابة الحسبي الولاية اخبار التوك شو

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