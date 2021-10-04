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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد .. الصحة العالمية تكشف عن 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور" كورونا "

كورونا
كورونا

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا ، على الرغم من تحوراته المُفزعة التي مازالت تحير العلماء  فإن لكورونا  بيئة خصبة تُفاقم من تأثيره وتجعله أكثر فتكًا بالأرواح فنتحدث هنا عن الهواء الملوث ، فاستنشاق ذلك الهواء الملوث المشبع بجزئيات وجسيمات متنهية في الصغر تصيب جهاز التنفس بأمراض مزمنة  وتهاجم الرئتين بشكل أساسي .

وتابع التقرير ، أن عند إصابة الأشخاص الذين يعانون من تلك الأمراض بفيروس كورونا الذي يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أساسي فإن نسبة وفاة هؤلاء الأشخاص تكون مرتفعة جدًا وبحسب أرقام الصحة العالمية  فإن نحو 7 ملايين شخص في العالم يموتون سنويًا بسبب التعرض للجسيمات المعلقة في الهواء الملوث .


وأفاد التقرير ، أن بحسب منظمة الصحة العالمية فإن 6 ملوثات يحتوي عليها الهواء الملوث وتشكل تهديدًا للحياة وتلك الجسيمات صغيرة جدًا لكنها تجد طريقها بسهولة  لرئتين بعد استنشاقها ومن ثم تنتقل إلى مجرى الدم لتنتشر في كافة أعضاء الجسم .


وذكر التقرير ، أن الهواء الملوث يحتوي على جسيمات دقيقة أقل حجم من السابقة هذا بالإضافة إلى 4 غازات وملوثات سامة تتمثل في ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت ينتجان عن احتراق وقود السيارات والمصانع أيضًا وجميعها ملوثات تفتك بالجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية .

ومن جانبه يتحدث العلماء أن 90% من سكان العالم لايتنفسون هواءً يتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية فبالتالي فإن صحة البشر تبقى في مهب الريح .  

"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟ - YouTube

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