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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قادة الإمارات يبعثون برقية تهنئة لـ فوميو كيشيدا

قادة الإمارات يبعثون برقية تهنئة لـ فوميو كيشيدا

بعث رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى فوميو كيشيدا وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء اليابان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ‏ بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان.

وأكد البرلمان الياباني، اليوم الإثنين، على اختيار فوميو كيشيدا رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.

و يتولى فوميو كيشيدا الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان رئاسة وزراء البلاد اعتبارا من اليوم الإثنين، وسط تحضيرات لتشكيل حكومة جديدة مكلفة بإبقاء جائحة كورونا تحت السيطرة مع إنعاش الاقتصاد المنهك.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن كيشيدا وزير الخارجية السابق يتطلع أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، لمواجهة نفوذ الصين والتصدي لاستئناف كوريا الشمالية مؤخرًا لاختبارات الصواريخ الباليستية.

والتقى كيشيدا مع ماتسونو هيروكازو الذي اختاره لشغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، السبت الماضي، لمناقشة مضمون خطاب حول السياسات من المقرر أن يلقيه كيشيدا، الجمعة المقبلة، في البرلمان بعد تعيينه.

ويخطط الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي لاقتراح السياسات الرئيسية التي دعا إليها أثناء انتخابات زعامة الحزب الشهر الماضي، بما في ذلك تأسيس نوع جديد من الرأسمالية، كما يخطط لإكمال تشكيلته الحكومية، الأحد.

رئيس وزراء اليابان اليابان فوميو كيشيدا اخبار العالم اخبار العالم الآن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

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