مش الشاي الأخضر.. مشروب سحري يساعد على إنقاص الوزن

يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الشاي الأخضر بعد الوجبات لمساعدتهم في خسارة الوزن، والكثير منهم يعتقد ذلك منذ فترات طويلة، ولكن نشرت دراسة حديثة تؤكد أن شرب المزيد من الماء قد يفيد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه .

فيزيد شرب الماء من كمية السعرات الحرارية التي تحرقها ، والتي تُعرف باسم استهلاك الطاقة أثناء الراحة .

في البالغين ، تبين أن استهلاك الطاقة أثناء الراحة يزداد بنسبة 24-30٪ خلال 10 دقائق من شرب الماء، يستمر هذا 60 دقيقة على الأقل .

دعمًا لذلك ، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة زيادة بنسبة 25٪ في استهلاك الطاقة أثناء الراحة بعد شرب الماء البارد .

كما توجد دراسة أجريت على النساء ذوات الوزن الزائد آثار زيادة تناول الماء لأكثر من 1 لتر في اليوم، ووجدوا أنه على مدار 12 شهرًا ، أدى ذلك إلى فقدان 2 كجم إضافي من الوزن.

نظرًا لأن هؤلاء النساء لم يقمن بأي تغييرات في نمط الحياة باستثناء شرب المزيد من الماء ، فإن هذه النتائج مبهرة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك ، تشير كلتا الدراستين إلى أن شرب 0.5 لتر من الماء يؤدي إلى حرق 23 سعرة حرارية إضافية.

رصدت العديد من الدراسات الأخرى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين شربوا 1-1.5 لترًا من الماء يوميًا لبضعة أسابيع، وجدوا انخفاضًا كبيرًا في الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ودهون الجسم .

كما يمكن إضافة بعض الأعشاب أو الخضراوات الطازجة إلى المياه للحصول على الفوائد بشكل أكبر.

المصدر healthline