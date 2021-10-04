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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. فوائد استخدام خيط الأسنان للأطفال

فوائد استخدام خيط
فوائد استخدام خيط الاسنان للاطفال

يجب أن يبدأ الأطفال بتنظيف أسنانهم بـ خيط الأسنان في عمر الـ 3 سنوات التنظيف، ويساعد تفريش الأسنان بشكل صحيح ومتسق على إزالة معظم ترسبات الأسنان، لكن التنظيف بالفرشاة وحده لا يمكنه إزالة البلاك الموجود في الأماكن التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها، وهذا يشمل ما بين الأسنان وتحت اللثة، بالإضافة إلى إزالة البلاك ، ويساعد استخدام خيط الأسنان أيضًا في:

إزالة المخلفات العالقة بالأسنان بين الأسنان وتحت اللثة

تلميع أسطح الأسنان

السيطرة على رائحة الفم الكريهة

يجب أن ينظف طفلك بـ خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا لمدة 2 إلى 3 دقائق في كل مرة ليكون أكثر فاعلية.

ويعتبر التنظيف المنتظم والمتسق بـ خيط الأسنان أهم سلاح ضد البلاك، قد يكون أهم من فرشاة الأسنان. 

 

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طريقة استخدام خيط الأسنان

اقطع قطعة من الخيط بطول 18 إلى 20 بوصة.

لف كل جانب من قطعة الخيط برفق عدة مرات حول كل إصبع أوسط.

بعد ذلك ، حرك الخيط بعناية بين الأسنان بإصبع السبابة والإبهام في حركة لأعلى ولأسفل ، وليس جنبًا إلى جنب.

ارفع خيط الأسنان لأعلى ولأسفل ، وتأكد من أن يكون أسفل خط اللثة، ثنيها لتشكيل حرف C على جانب كل سن.

المصدر stanfordchildrens

 

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