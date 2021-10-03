5 علامات في الفم تكشف عن الإصابة بأمراض خطيرة

تمكن أهمية العناية بـ صحة الفم ليس فقط في الحفاظ على صحة الإسنان ولكن لأنها في بعض الأحيان تكن مؤشر يدل على الإصابة بـ أمراض خطيرة ، لذا من المهم الحفاظ على المواعيد المنتظمة مع طبيب الأسنان لاكتشافها بسرعة.

ووفقا لما ذكره موقع “The Sun ” أن هناك 5 علامات تظهر داخل الفم يجب البحث عنها وتكون فى بعض الأحيان أساسية في اكتشاف بعض الأمراض والمشاكل الصحية.

وحدد الخبراء في مركز ExpressDentist قائمة تتضمن أهم 5 علامات رئيسية في الفم تكشف الإصابة بأمراض خطيرة، وهى:

فقر الدم وشحوب اللثة

يمكن أن يحدث شحوب اللثة بسبب فقر الدم، وغالبا ما يكون بسبب نقص الحديد وتوجد بعض الاختلافات اللونية بشكل طبيعي، لذا قد يبدو أن اللثة أفتح أو أغمق من غيرها.

وعادة إذا لم يعانى الإنسان من ألم اللثة القوي أوال نزيف، فلايهتم بها ولكن إذا لاحظت أن لثتك تبدو فجأة شاحبة تماما وتعاني من أعراض أخرى مثل الشعور بالتعب أو الدوار فلابد من زيارة الطبيب .

اضطرابات الأكل ومينا الأسنان

اضطرابات المعدة لا تسبب القيء فقط، بل فإن أحماض المعدة تغمر الأسنان ويمكن أن تذيب طبقة المينا الصلبة، وقد يكون هذا شيئا يجب أن تبحث عنه وتقوم بزيارة الطبيب المختص.

هشاشة العظام وفقدان الأسنان

إذا شعرت أن أسنانك لينة (أقل كثافة) قليلا من المعتاد، فقد تكون مصابا بهشاشة العظام، ويوفر العظم المحيط بالأسنان الأساس الذي يدعمها، وفي حين أنه قد يكون من الصعب اكتشاف هذه الحالة في المنزل، فإن أطباء الأسنان وخبراء حفظ الصحة سيكونون قادرين على رؤية تغير نظامي في كثافة العظام بسبب هشاشة العظام.

ويمكن للأسنان التي تتحرك أكثر من المتوسط ​​أثناء الاختبار أن تقدم دليلا مبكرا على هذه الحالة، وغالبا ما يوصي الخبراء بإجراء اختبار كثافة العظام مع الطبيب في هذه الحالات.

مرض القلاع الفموي وفيروس نقص المناعة

نتيجة لضعف جهاز المناعة لدى المصابين بـ فيروس نقص المناعة البشرية يكونوا أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض منها مرض القلاع والالتهابات الخطيرة، ويتسبب مرض القلاع الفموي في ظهور تشققات في زوايا الفم، وخفض القدرة على التذوق، والشعور بطعم مزعج في الفم أو ألم داخل الفم.



فقدان الأسنان وأمراض الكلى

في بعض الحالات يسبب مرض الكلى تقرحات الفم، وتغيرات في التذوق، ويمكن أن يتسبب جفاف الفم الناتج عن انخفاض إنتاج اللعاب، وعندما يجف الفم تزداد الحموضة وقد يؤدي انخفاض الرقم الهيدروجيني إلى تسوس الأسنان الشديد وفقدان الأسنان في نهاية المطاف.

وتكشف بعض الأبحاث أيضا أن مرضى اللثة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض الكلى، وهي علاقة ثنائية الاتجاه بين صحة الفم والصحة الجهازية.

وعند ملاحظة المزيد من تقرحات الفم غير المبررة أو تغيرا في المذاق، فقد يكون من المفيد الانتباه إلى الأعراض الأخرى لأمراض الكلى وقد يكون هذا الشعور بالتعب أكثر أو صعوبة في النوم أو الحاجة إلى التبول كثيرا.