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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

نظمه قصر ثقافة السينما.. ختام الملتقى الثالث لأفلام المحاولة

صدى البلد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات الملتقى الثالث لأفلام المحاولة الذى يترأسه الفنان تامر عبدالمنعم، ونظمه قصر ثقافة السينما، بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومدير عام القصور المتخصصة، ولجنة التحكيم التي يرأسها الدكتور أشرف محمد وعضوية كل من المخرج أشرف فايق، ود. مروة عزب ولفيف من رموز الثقافة والفن، حيث بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهورى، أعقبه عرض فيلم تسجيلى نتاج ورشة "أبدأ حلمك السينما بين يديك" بطنطا،  بالإضافة لعرض فنى لفرقه الغورى للموسيقى العربية.

 

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وجه الفنان تامر عبدالمنعم فى كلمته الشكر والتقدير للسادة المشاركين فى الملتقى، والسادة أعضاء لجنة التحكيم، كما أعرب عن سعادته بالجوائز الفائزة، وأعلن عن تمنياته بمزيد من الجوائز فى الدورات القادمة لتبدأ مراسم توزيع الجوائز للفائزين، حيث حصد عمرو البهيدى عن فيلم "موعد حياة" جائزة وحيد حامد لأفضل فيلم روائي قصير، وحصد فيلم "العقباوى" لأيمن صفوت جائزة سمير مرزوق عن أفضل فيلم تسجيلى قصير، بينما حصد محمود  طلعت جائزة لجنه التحكيم الخاصة "صلاح مرعى"عن التأليف الموسيقي لفيلم موعد حياة، وعن جائزة رأفت الميهى لأفضل تجديد وابتكار حصل عليها محمد البدرى عن فيلم البطاطا، كما حصل عمرو البهيدى على شهادة تقدير فرع الإخراج عن فيلم" موعد حياة"، وحصلت يمنى صالح على شهادة تقدير فرع السيناريو عن فيلم "بصرة"، وحصل كل من وائل يوسف وامير يوسف على شهادة تقدير فرع التصوير جائزة "عبدالعزيز فهمى" عن فيلم موعد حياة، وفاز عبدالله عادل بشهادة تقدير فى فرع المونتاج جائزة سعد الشيخ عن فيلم يا ولدى، كذلك حصل كل من لبنى ونس وأحمد بدير على  شهادة تقدير فرع التمثيل جائزة "فريد شوقى" عن فيلم موعد حياة، وأختم الحفل بعرض افلام "موعد حياة، ورحلة العقباوى، وقصر الذكريات".

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