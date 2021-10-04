مصرع سيدة صدمها تروسيكل فى حادث بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها بعد أن صدمها تروسيكل أثناء سيرها بأحد شوارع قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا وتم نقلها لمستشفى ملوي العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة المنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من مدير مستشفى ملوي العام بوصول ربة منزل جثة هامدة بعد أن صدمها تروسيكل أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها.

تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي أن ربة المنزل تدعي مريم. س. إ 33 سنه ربة منزل ومقيمة بقرية دير أبو حنس بملوي وأثناء سيرها بأحد شوارع القرية صدمها تروسيكل فأصابها بعدة إصابات ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها للمستشفى لمحاولة إسعافها وإنقاذها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7490 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي وتم القبض علي سائق التروسيكل وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.