محافظ كفر الشيخ يفتتح قسم الاستزراع السمكى ومعرض كلنا واحد بدسوق.. صور

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، قسم فصول الاستزراع السمكى بالمدرسة الثانوية الزراعية بدسوق، وتعرف على محتويات القيم من أدوات ووسائل تعليم، موجهاً بتأهيل الطلاب لسوق العمل، للعمل بالمزارع إضافة لتبني مشروعات استزراع سمكي على غرار مزرعة قلين، التي يديرها 3 أشقاء من الشباب بطريقة إعادة تدوير المياه والتحكم فيها الكترونيا.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ ونائبه، معرض مدرسة «محمد فريد» المعرض الخيري لطلاب المدارس، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومعرض شتاء دافئ، والذى يضم ملابس وادوات وحقائب مدرسية، ويضم المعرض 2000 قطعة ملابس، لتوزيعها على الطلاب الفقراء والأشد فقراً، محذراً من تصوير الطلاب اثناء تسليمهم او اختيارهم للملابس.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السبكى، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، والسيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وسامح داود مدير إدارة دسوق التعليمية.

كما تفقد المحافظ متحف مدرسة الثانوية الزراعية بدسوق والذى يضم أحياء محنطة حيوانية وسمكية ونباتية، كما زار معرض المنتجات الغذائية، بالاضافة الى قسم البساتين بالمدرسة مشيداً بما تضمه المدرسة من منتجات متنوعة.

كما تفقد معرض المجال الصناعى بالتعليم العام والذى يضم مشغولات يدوية وصناعة ملابس ولوحات فنية ومناهج دراسية " ابتدائى ، إعدادي، وثانوى" بالاضافة الى معرض التربية الفنية ،موجها بفتح منفذ بالمدرسة الثانوية الزراعية لبيع المنتجات المتعددة التي تنتجها.

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