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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مركز الخدمة التموينية المطور بدسوق.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، مركز الخدمة التموينية المطور بمدينة دسوق، لخدمة جميع أبناء المحافظة، ويضم المركز 6 شبابيك لتقديم خدمة الشباك الواحد، لتقديم كافة الخدمات التموينية الخاصة بالبطاقة الذكية، وتخصيص شباك لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

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جاء ذلك بحضور المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

قال محافظ كفر الشيخ، إن هذا المركز هو المركز العاشر على مستوى المحافظة، وجارٍ إنشاء 3 مراكز مطورة لتضم المحافظة 13 مركزاً مطوراً للخدمات التموينية .

ووجه محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة دسوق بعمل طريق ممهد لذوى الاحتياجات الخاصة للوصول للمركز بسهولة، وذلك ضمن خطة تنتهجها المحافظة والمديرية لتحويل المكاتب التموينية لمراكز خدمة مطورة.

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