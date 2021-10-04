جمبري بالكوكايين.. عصابة تلجأ لحيلة "جهنمية" لتهريب شحنة مخدرات بـ 40 مليون يورو

لم يحالف القدر، عصابة في شمال غرب فرنسا للنجاح في تهريب بضاعة لمخدر الكوكايين حيث كانت مخبأة وسط شحنة جمبري.

تبدأ القصة باعتراض أربعة رجال مسلحين شاحنة تنقل 38 طناً من الجمبري، حسب معلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان».

وأبلغ شهود عيان، السطات الفرنسية عن قيام 4 أشخاص بالاستيلاء على شاحنة أحد الركاب على طريق عام، لتبدأ بدورها في مطاردة الشاحنة.

وبعد أقل من 50 دقيقة من بدء الوقائع، انتهت رحلة الخاطفين على طريق سريع بعدما تركوا السائق عند منطقة استراحة.

بقيمة 40 مليون يورو

ووفقًا لمصدر شرطي، لم يكن السائق على علم بوجود كوكايين داخل الشحنة حيث اكتشف عناصر الدرك داخل صناديق جمبري مصدرها الإكوادور 11 حقيبة رياضية تحوي في المجموع 687 كيلوجراما من الكوكايين.

وتفوق قيمة المضبوطات القياسية 40 مليون يورو، وفق مصدر مطلع على الملف.

وأوقف أحد الضالعين الأربعة في العملية، فيما لاذ الثلاثة الآخرون بالفرار، كما أوقفت السلطات رجلا آخر بسبب سلوكه المريب في محيط ميناء لو هافر.