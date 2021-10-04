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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يبحث تعميم الأنشطة التربوية الإبداعية على المدارس

صدى البلد

اجتمع الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، الإثنين، بموجهي عموم الأنشطة التربوية في مكتبه بديوان المديرية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.

 

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد،  أن الاجتماع استهدف موجهى عموم الأنشطة التربوية لبحث تعميم الأنشطة التربوية الإبداعية على مدارس المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإعتبار الأنشطة هى أحد العوامل الجاذبة للطلاب داخل المدرسة.

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وأشار وكيل وزارة بورسعيد خلال الاجتماع، إلى أن الأنشطة التربوية لها مجالات عديدة ويجب التوازن بينها، واختيار العناصر الطلابية المبدعة للقيام بها وتحفيز الطالب العادى على ممارستها داخل المدرسة المكان الشرعى لتلقى العلم.

 

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد وجه بتعميم الأنشطة التربوية على غرار مسرحية الوتد التى عرضت بالأمس على مسرح مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات تحفيزا للطلاب على الحضور إلى المدرسة والمساهمة فى تكوين الشخصية المصرية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

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