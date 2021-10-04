عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف لـ “ صدى البلد ” حقيقة رفض الكلية لـ طالبه من ذوي الهمم.. ويعلن رأيه فى ملف سد النهضة

استمرار استخدام المنصات التعليمية خلال العام الدراسى الجديد بكلية سياسة واقتصاد

عميد كلية سياسة و اقتصاد يكشف تفاصيل نظام الدراسة خلال العام الدراسى الجديد

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 وبالتزامن مع قلق الرأي العام بشأن مدى انتظام سير الدراسة ومدى استعداد الكليات لدخول عام دراسي آمن في ظل استمرار ازمة فيروس كورونا .. اجرى موقع صدى البلد حوارا خاصا مع الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ جامعة القاهرة

هل سيتم بدء العام الدراسى الجديد بالكلية من الأسبوع القادم ؟

نعم ، يبدأ الفصل الدراسى الجديد من يوم السبت الموافق 9 اكتوبر طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، وخلال الأسبوع الأول يتم إقامة ندوات للطلاب الجدد للتعريف بالأقسام العلمية بالكلية و طبيعة الدراسة فيها و فرص العمل بعد الدراسة .



حدثنا عن نظام الدراسة فى الكلية خلال العام الدراسى الجديد ؟

سوف يطبق نظام الدراسة وجها لوجه ، طبقا للقرارت التى تم إعلانها وبالتالى نشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة طول الوقت واثناء تواجد الطالب داخل الكلية ، بالاضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المحاضرات... نطالب من الطلاب الالتزام بهذه الاجراءات الأحترازية لان الاستاذ له الحق الكامل عند عدم الالتزام بتلك الإجراءات يتخذ الاجراء المناسب .



ما الطرق التى تتبعها كلية سياسة واقتصاد لتطعيم الطلاب ؟

جامعة القاهرة وفرت عددا من النقاط التى يتوافر فيها لقاح كورونا ومن ضمن هذه النقاط كلية سياسة و اقتصاد وعيادة الكلية ، ويوجد قاعات مخصصة لاستقبال الطلاب واعضاء هيئة التدريس للتطعيم ، وذلك بخلاف مستشفى القصر العينى ، وفي هذا الاطار اتوجه بالشكر إلى جامعة القاهرة على هذا الامر والذى جاء فى وقت مهم قبل بداية الدراسة خاصة النظام الجديد الذى يصبح فية الدراسة وجها لوجه .



ماذا عن تطبيق نظام البابل شيت خلال العام الدراسي الجديد ؟

سيتم تطبيق الانظمة طبقا لـ طبيعة المقررات ، هناك مقررات تسمح بـ اسئلة الاختيارات من متعدد و الصواب والخطأ و مقررات اخرى تسمح بالاسئلة المقالية ... وبالتالى نظام البابل شيت يرجع لطبيعة المقرر و الاستاذ .



هل سيتم الاستغناء عن المنصات الالكترونية بالكلية ؟

بكل تأكيد المنصات الإلكترونية مستمرة في العام الدراسي الجديد ، حيث سيستخدمها الاساتذة فى التواصل مع الطلاب ..وهذه المنصات يمكن استخدامها فى التكليفات و الامتحانات الأونلاين لأعمال السنة و وضع مواد تعليمية إضافية .. لذلك لن نستغنى عن المنصات التعليمية على الإطلاق .. المنصات التعليمية إضافة قوية لـ العملية التعليمية فى مصر و بالتالي استمرارها أصبح ضرورة

من وجهة نظرك .. ما نسبة نجاح التعليم الأونلاين فى مصر ؟

لن أستطيع تحديد نسبة نجاح التعليم الاونلاين فى مصر، ولكن التعليم الأونلاين نجح بنسبة كبيرة جدا بالكلية تتعدى 90% ، فأساتذة الكلية بذلوا جهدا كبيرا فى التواصل مع الطلاب من خلال المنصات التعليمية ، كما عقدنا كافة الامتحانات العام الماضى بنظام الاونلاين .

كما قامت الكلية بتوفير الانترنت للطلاب الذين تواجههم مشكلة ، وقدمت لهم باقات انترنت مدعمة ، بالاضافة إلى اجهزة اللابتوب للطلاب المتعثرين ماديا وبالتالي التجربة كانت ناجحة .

ماذا تقدم كلية سياسة واقتصاد للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ؟

يوجد بالكلية وحدة الاستشارات للدعم الطلابي ، مهمتها تسهيل العملية التعليمية لطلابنا خلال سنواتهم الدراسية.

كما قمنا بتوفير المقررات الدراسية بعدة طرق فهناك طلاب يحتاجون إلى الكتب بطريقة برايل ، كما يحتاج الطلاب ذوى الهمم إلى وقت إضافي و معاملة خاصة فهذه الوحدة تساعدهم .

ما حقيقة رفض الكلية لاحدى الطالبات من ذوى الهمم في العام الجديد ؟

هذا الخبر لم يكن دقيقا لان الكلية لم ترفض نهائيا أى طالب ، فالكلية هذا العام تستقبل 102 حالة دمج ، و قمت بالفعل بإستقبالهم الأسبوع الماضي و نحن فى انتظار الكشف الطبي لجميع الطلاب وليس الطلاب ذوى الهمم فقط ، ونحن نؤمن بأن انضمام الطلاب ذوى الهمم إضافة قوية للكلية .



ماذا عن التنسيق الداخلى للشعبتى الانجليزية و الفرنسية بالكلية ؟

بدأنا فى امتحانات قبول الطلاب للشعبة الانجليزية و الفرنسية خلال شهري أغسطس و سبتمبر ، كما نستقبل تقديمات الطلاب الجدد لهذا العام .

مع انخفاض تنسيق الكليات هذا العام ... ما عدد الطلاب المقبولين في الكلية ؟

عدد الطلاب الذين يطرحهم مكتب التنسيق 600 طالب و لكن هذا العام يزيد العدد عن السنوات الماضية ، الكلية مستعدة دائما لاستقبال أي عدد مقدم من مكتب التنسيق طالما فى امكانيات الكلية .

ولكننا لن نتمكن من قبول اي اعداد اضافية حتى لا تتأثر جودة العملية التعليمية سلباً ، لكن الاعداد التى ترسل إلينا نستطيع التعامل معاها بشكل جيد .



ماذا عن الانشطة الطلابية المقرر تفعيلها خلال العام الدراسي القادم ؟

كلية الاقتصاد والعلوم السياسة معروفة دائما بأنها من أكثر الكليات نشاطا ، فيوجد عدد كبير من الأنشطة المتنوعة مثل الأنشطة التى يقدمها اتحاد الطلاب من ندوات و المدرسة الصيفية من خلالها يستدعى فيها بعض الشخصيات المعروفة بخبرتها فى مجالات معينة مرتبطة بالإقتصاد والسياسة .

وايضا كلية سياسة واقتصاد معروفة بنظام المحكاه فهى أول كلية يُنشأ فيها نموذج محاكاه منذ عام 1995 ، ومن خلال نظام المحكاه يكتسب الطلاب خبرات تعليمية وخبرات وظيفية تمكنهم فى الاندماج بسوق العمل سريعا .

وكانت قد توقفت الانشطة الطلابية بسبب فيروس كورونا ، ولكن كان يتم عقد بعضها خلال الاونلاين ، ومع ذلك تستعد الكلية لإعادة الأنشطة مرة اخرى خلال العام الدراسى الجديد ، فالأنشطة الطلابية تساهم فى بناء شخصية الطالب حتى يكون عنصر فعال فى المجتمع بعد التخرج كما تُعد الطالب إلى سوق العمل.



حال حدوث مشكلة مع طالب .. ما الجهة التى يذهب إليها لحلها ؟

الكلية لديها آليات مُفعلة للشكاوى لكل الفئات سواء للطالب او موظف او استاذ مثل صندوق الشكاوى الموجود فى مدخل الكلية كما يوجد ايميل مخصص للشكاوى وهذا الايميل متصل بى بشكل مباشر و بالسادة الوكلاء ونقوم بدراسة الشكوى ونعمل على حلها وإذا استدعى الأمر نقوم باستقبال الطالب نسمع منه بالشكل المباشر .



ماذا عن سد النهضة .. إلى أى مدى سوف تنتهى ؟

الدولة المصرية تتعامل مع قضية سد النهضة بحكمة و بهدوء ، و لا تتسرع فى اتخاذ اى اجراء قبل استنفاذ كل الاوراق وتمتلك حكمة اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب ، و أنا متفائل جدا بالقرارت والسياسات التى تتخذها الدولة واعتقد أن هذا الملف سوف ينتهى إلى حل يرضى المسؤولين ، وسيكون حل عادل لهذة المشكلة التى لم تفتعلها مصر ولكن افتعلتها دول اخرى ، وكنا لا نتمنى أن يكون هناك أى مشاكل بيننا وبين اشقائنا فى أى دولة من دول العالم ولكن عندما تأتى إلينا المشاكل فيجب ان نتعامل معها لأن الحفاظ على الأمن القومى المصرى واجب على كل مصري والدولة المصرية تعلم ذلك جيدا وتعمل فى هذا الاطار .