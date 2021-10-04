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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دعاء سهيل: التصالح مع النفس أول طريق إنقاص الوزن لمن يعاني السمنة

الدكتورة دعاء سهيل،
الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنه إنقاص الوزن أمرا في غاية الأهمية لمن يعاني من السمنة، مضيفة أن التصالح مع النفس أول الطريق لانقاص الوزن مما يعاني من السمنة.

 

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها مع الإعلامية رنا عرفة، والإعلامي ممدوح الشناوي، في برنامج البيه والهانم، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن علاج السمنة عند الأطفال من أصعب أنواع العلاج، لأن الطفل لا يمتلك الإرادة الكافية للامتناع عن الأكل.

 

وتابعت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، : “أنا عارفة أن الطفل بيحتاج الطعم الجيد أكثر، ولذلك فإن منتج بيستا الذي أقدمه بطعم الأناناس يحقق ما يحتاجه الطفل”.

 

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، أنها لا تنصح بالدايت ولكن تعمل على تقسيم اليوم والوجبات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.
 

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن هناك 3 أجهزة مسؤولة عن الحرق داخل الجسم، وهم الغدة الدرقية والرحم والمرارة، مشددة على أن التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في الحرق.

وتابعت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، أن الشخص الذي يتمتع بجسم رشيق لديه مناعة قوية، مشيرة إلى أن أجهزة الجسم من المستحيل أن تقوم بمهامها على أكمل وجه في ظل وجود الخلايا الدهنية، خاصة في منطقة البطن.

 

وأشارتالدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا، مضيفة: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب" .

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة دعاء سهيل، إن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال  تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير،  دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.

وأضافت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، أن الأكل متعة عند الكثير، خاصة الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وفي هذه الحالة يجب غلق الشهية من خلال تناول بعض الأعشاب.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، أن هناك ضرورة لتغيير المادة الفعالة لتقليل الشهية الخاصة بمريض السمنة، حتى لا يحدث ثبات في الوزن.
وأكدت أن هناك حالات تعاني من السكر، وأخرى تعاني من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

وأوضحت دعاء سهيل أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراءً لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.

 

دعاء سهيل انقاص الوزن علاج السمنة أنواع العلاج رنا عرفة ممدوح الشناوي

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