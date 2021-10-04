أوقاف قنا تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة

نظمت مديرية الأوقاف بـ قنا ، اليوم الاثنين ، أولى الدورات التدريبية لمبادرة الأمن الفكري وتصحيح المفاهيم التى أطلقتها وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة و المجلس الأعلى للإعلام والتى تم تنظيمها بمجمع إعلام نجع حمادى، في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة الوطنية للتوسع فى برامج التدريب والتثقيف المستمر، برعاية الدكتور محمد مختار ، جمعة وزير الأوقاف و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا .

وقال اللواء أشرف الدوادى ، محافظ قنا ، إن المبادرة تستهدف تنظم ٣ دورات تدريبية حول " ضلالات الإرهابيين - المواطنة حقوق وواجبات - حروب الجيل الرابع والخامس - حرب الشائعات و أثرها على المجتمعات والدول "، وذلك على مدار ثلاثة ايام خلال الفترة من ٤ إلي ٦ أكتوبر الجاري بمعدل ٤ ساعات لكل يوم بهدف بناء وعى المواطنين بشكل سليم و تصحيح المفاهيم المغلوطة .

وأضاف الدكتو ماهر على جبر، وكيل مديرية الأوقاف بـ قنا ، بأن الدورات التدريبية يحاضر فيها نخبة متميزة من العلماء والأدباء والمفكرين من جامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادي بهدف تدريب ٣٢٠ شابا وفتاة من الجهات المشاركة .

وأوضح جبر أن المشاركين هم" مجمع إعلام قنا - مجمع إعلام نجع حمادي - جامعة جنوب الوادي - كلية الدراسات الإسلامية فرع قنا - مديرية أوقاف قنا - مديرية التربية والتعليم بقنا - مديرية الشباب والرياضة بقنا - مديرية التضامن الاجتماعي بقنا " كمرحلة أولى، علي أن يتم منح المشاركين شهادات تقدير فى اليوم الختامى .

قالت ماجدة الشرقاوى ، مدير مجمع إعلام نجع حمادى ، إن المبادرة التى أطلقتها وزارة الأوقاف تأتى فى إطار خطط الهيئة العامة للاستعلامات التى تنفذها لحماية الشباب والمواطنين من الأفكار المتطرفة والهدامة.

حضر الندوة كل من: الدكتور كرم عبد الستار ،رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر، والدكتور ماهر على جبر ، وكيل مديرية اوقاف قنا ، والدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب بجامعة جنوب الوادى، و ماجدة الشرقاوى، مدير مجمع اعلام نجع حمادى، و جمال عبد الشافى، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، و عدد من ممثلى المؤسسات الحكومية المشاركة فى المبادرة وعدد من الشباب .

ندوة مواجهة الفكر المتطرف

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