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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حكاية سيارة أنتجتها فيات لتصبح تاكسي.. فازت ببطولة فيلم شهير

حكاية سيارة أنتجتها
حكاية سيارة أنتجتها فيات لتصبح تاكسي..فازت ببطولة فيلم شهير

" يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد .. يا مسابق الحمام والسكة الحديد.. لا لك جناحين ولا موتورين .. إفتحوا الطريق لتاكسي الغرام " رغم قصر مشواره الفني إلا أنه ترك بصمته الخاصة في قلوب الجماهير، ارتبط في أذهانهم بالأغنيات التي اتسمت بكلماتها الخفيفة على القلوب وتعشق سماعها الأذن بصوته العذب الحنون كما يصفه البعض، إنه الفنان الراحل عبد العزيز محمود، وبطولته لآخر أعماله السينمائية فيلم " تاكسي الغرام ".

فيلم تاكسي الغرام

شاب بسيط الحال يُدعى عبده والذي جسد شخصيته الفنان الراحل عبد العزيز محمود، يعول والدته بمساعدة شقيقه حسن الذي قام بدوره الفنان حسن فايق، وقاما بشراء سيارة أجرة يعمل عليها عبده لتوفير قوت يوم هذه الأسرة الصغيرة، وأثناء عمله على هذه السيارة يمر عليه أشكال و ألوان من الزبائن ظل هكذا بشكل يومي، إلى أن وجد فتاة فاتنة الجمال استقلت سيارته وطلبت منه الإسراع في الانتقال الى مكان آخر، ليكتشف بعد ذلك انها فتاة تنتمي لعائلة ثرية للغاية وتدعى إلهام " هدى سلطان " وقامت بالهرب من بطش عمها ومحاولة تزويجها لرجل لا تحبه، و من هنا نشأت قصة الحب الأسطورية بينها وبين عبده في " تاكسي الغرام ".

فيلم تاكسي الغرام

ولأن " تاكسي الغرام " هذا كان سيارة أسطورية صنعت خصيصًا لتصبح سيارة أجرة، فكانت قد أنتجتها الشركة الإيطالية ذات التاريخ العريق في صناعة السيارات فيات FIAT، التي تأسست في العام 1899 على يد الإيطالي جيوفاني أنييلي ويقع مقرها الأساسي ببلدة تورينو الإيطالية ومن هنا جاءت سبب تسميتها ب FIAT كاختصارًا لـ FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO، أي مصنع السيارات الإيطالية ببلدة تورينو.

فيلم تاكسي الغرام

بدأت الشركة الإيطالية فيات FIAT في صناعة خط السيارات الأجرة هذه تحت مسمى FIAT 1100 AL  او السيارة BALILLA، بداية من العام 1939 وحتى العام 1948 دون انقطاع ليصل إجمالي النسخ المنتجة حوالي 52 ألف نسخة، حتى سنوات الحرب لم تؤثر على انتاج هذه السيارة بأي شكل من الأشكال، وكانت تستمد قوتها من محرك بسعة 1100 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 30 حصانًا.

فيلم تاكسي الغرام

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان عبد العزيز محمود بطولة فيلم تاكسي الغرام كوكبة كبيرة من اهم نجوم الزمن الجميل، يأتي من بينهم " هدى سلطان، حسن فايق، محمود المليجي، حسن حامد، خيرية خيري، عبد السلام النابلسي، السيد بدير، زينات صدقي، سعيد أبو بكر، عبد المنعم إسماعيل "، ومن تأليف أبو السعود الإبياري، وسيناريو وحوار و إخراج نيازي مصطفى، وتم عرض فيلم تاكسي الغرام لأول مرة بدور العرض السينمائية في 4 يناير من العام 1954.

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