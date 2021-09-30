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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الستات ميعرفوش يكدبوا.. حكاية أشهر سيارة أجرة ظهرت مع شادية | صور

الستات ميعرفوش يكدبوا..
الستات ميعرفوش يكدبوا.. عندما ظهرت هذه السيارة مع شادية

" إعذريني أصلي يا اختي بطلت الكدب من زمان .. فين الخريستو بتاع الأنا " من يستطيع أن يجرؤ على قول أن السيدات تحب الكذب و تتخذ منه وسيلة ومخرج لتحقيق غاياتها، من قال ذلك فقد فتح على نفسه بابًا من أبواب النار، فالسيدات لا تعرف للكذب طريق ولا تسلك له مسلك، ولكنها تستخدم ما يسمى بالكذبة البيضاء في ظن منهن أن هذه الكذبة تستخدم في الخير فقط، وهذا ليس برأينا ولا استنتاجا ولكنه رأي صناع فيلم " الستات ميعرفوش يكدبوا ".

فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا

ليلى وكمال حبيبان تزوجا بعد قصة حب طويلة، ولكن ليلى التي جسدت شخصيتها الفنانة الراحلة شادية، كانت تهوى الكذب بشكل دائم لدرجة تجعلك تشعر بأنه يجرى في عروقها مجرى الدم حتى أصبح مرض يلازمها، وهذا ما كان ينغص عيش كمال الذي قام بدوره الفنان الراحل شكري سرحان، وظل يعاني من كذب زوجته والذي دفعه إلى عقابها و تركها للسفر إلى باريس،  وهنا اضطرت ليلى للكذب مجددًا ولكن هذه المرة ستكون الأخيرة لمحاولة مصالحة زوجها، فقامت بإرسال خطاب لكمال تخبره خلاله بحملها وضرورة عودته لمشاهدة مولوده القادم.

فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا

ولتنفيذ مهمة الكذبة البيضاء بحمل ليلى قامت بالاستعانة بصديق كمال نوح "إسماعيل يس "، لجبره على محاولة استئجار طفل من السيدة اليونانية أم يني " ثريا فخري "، حينها ذهبت ليلى إلى نوح لإحضاره بواسطة السيارة الأجرة الأشهر في خمسينيات القرن الماضي، هذا الحقبة التي اتسمت بالكلاسيكية والأناقة والرقي في كل تفصيلة من تفاصيل هذا العصر خاصة في إصدارات سياراتها.

فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا

اشتهرت في الشوارع المصرية في فترة خمسينيات القرن الماضي سيارات أجرة من إنتاج الشركة الأمريكية لصناعة السيارات بليموث PLYMOUTH، هذه الشركة العريقة التي تأسست في العام 1928، ولكن تعود أصول بليموث PLYMOUTH لانتمائها للشركة ذات التاريخ العريق ماكسويل MAXWELL، التي تأسست في العام 1904 وكان يرأسها آنذاك الأمريكي والتر كرايسلر أحد أهم رائدي صناعة السيارات في العالم.

فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا

في عشرينيات القرن الماضي تعرضت شركة ماكسويل MAXWELL، إلى ازمة اقتصادية كبيرة، فما كان أمام هذه الشركة سوى الاستعانة بأهم من ساهم في تطوير عالم السيارات في هذه الحقبة والتر كرايسلر، ليساهم في انتعاش اقتصاد هذه الشركة من جديد، حيث كان كريسلر يمتلك شركة صناعة سيارات ناجحة تحمل نفس اسمه CHRYSLER أنشأها في العام 1914،  لتظل هذه الشركة مستمرة في نجاحاتها بسوق السيارات العالمي منذ نشأتها وحتى وقتنا هذا، هذه الشركة التي ضمت تحت كنفها شركة أخرى تدعى بليموث PLYMOUTH، والتي صنعت السيارة التي ظهرت خلال أحداث فيلم " الستات ميعرفوش يكدبوا ".

فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا

وظهرت السيارة بليموث PLYMOUTH كسيارة اجرة خلال مشاهد فيلم " الستات ميعرفوش يكدبوا " من الطراز PLYMOUTH SPECIAL DELUXE ، وهو خط إنتاج لمجموعة سيارات كلاسيكية أنيقة من الفئة كبيرة الحجم بعدة نسخ منها السيدان التقليدية ذات الأربعة أبواب ومنها النسخة الـ STATION ، والسيارة ذات المفهوم شبابي قابل للتحويل "كابورليه".

فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا

كانت قد بدأت الشركة الأمريكية بليموث PLYMOUTH، في طرح الطراز PLYMOUTH SPECIAL DELUXE، بداية من العام 1933 وحتى إصدار آخر نسخة منه في العام 1950، وظلت السيارة الأولى في الشوارع المصرية لا يستقلها سوى الأثرياء وكبار الدولة في ثلاثينيات القرن الماضي، حتى تحولت في فترة الخمسينيات إلى أشهر سيارة أجرة تسير على الطرق المصرية.

فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا

ظهرت السيارة PLYMOUTH SPECIAL DELUXE خلال أحداث فيلم “ الستات مايعرفوش يكدبوا ” موديل عام 1942، والتي استمدت قوتها من محرك مكون 6 أسطوانات بسعة 3.6 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، وكانت تتخصص الشركة الأمريكية بليموث PLYMOUTH منذ إصدارها لأول طراز لها في صناعة السيارات الكلاسيكية الفارهة، ولكن مع قدوم العام 2001 تم وقف خط انتاج سيارات هذه الشركة.

فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا

يٌذكر أنه كان قد شارك الفنانة الراحلة شادية بطولة فيلم الستات مايعرفوش يكدبوا مجموعة من أهم نجوم الزمن الجميل يأتي من بينهم " شكري سرحان، إسماعيل يس، زينات صدقي، ستيفان روستي، توفيق الدقن، هند رستم، ثريا فخري، جمالات زايد، عبد الغني النجدي، عبد المنعم إسماعيل، محمد صبيح، اعتدال شاهين "، ومن تأليف وسيناريو وحوار بديع خيري، و إخراج  محمد عبد الجواد، وتم عرض فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا لأول مرة بدور العرض السينمائية في 11 أكتوبر من العام 1954.

فيلم الستات ميعرفوش يكدبوا
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