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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الاتحاد السكندري ينضم لمعسكر منتخب بوركينا فاسو

سعيدو سيمبوري
سعيدو سيمبوري

انضم البوركيني سعيدو سيمبوري مهاجم الاتحاد السكندري لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوص مباراتي جيبوتي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم .

 

وتلقي سعيد سيمبوري خطابا باستدعائه لمعسكر بوركينا فاسو لخوض مباراتي جيبوتي قبل أسبوعين .

 

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع سعيدو سمبوري


وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة  محمد مصيلحى إجراءات انتقال لاعب الوسط الدولى  البوركينى  سعيدو سمبوري  لصفوف نادى الاتحاد السكندرى لمدة ثلاث مواسم ، عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع النادى المصرى البورسعيدي .


وأنهى رئيس النادى مفاوضات انتقال اللاعب "سعيدو" عقب الجلسة التي عقدها مع سمير حلبية رئيس النادى المصرى البورسعيدى،وتم الاتفاق على انتقال اللاعب  لصفوف نادى الاتحاد السكندرى.


وأكد حسام حسن المدير الفني للفريق على الإمكانات الكبيرة للاعب وأنه سوف يكون إضافة قوية و كبيرة لصفوف زعيم الثغر.


وغادر اللاعب مُتجها إلى بلاده للانضمام إلى منتخب بوركينا فاسو  على أن يعود فور إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

النادي المصري الاتحاد السكندري محمد مصيلحي جيبوتي سعيدو سيمبوري

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