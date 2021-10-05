اليوم.. "إعداد القادة" يستضيف مهرجانا غنائيا عن احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة

تنطلق اليوم فى تمام ال 6 مساء، فعاليات المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية "برنامج القائد المبدع" تحت شعار "احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة"، والذي ينظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكيلي المعهد، وبمشاركة 190 طالب من 16 جامعة مصرية المتخصصة فى التربية الموسيقية.

ويساهم برنامج القائد المبدع فى تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وذلك لبناء ودعم قدراتهم داخل المجتمع المصري، فهؤلاء الشباب هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء، لذا وجب ضرورة الاهتمام بالشباب وتمكينهم كي يكونوا قادة المستقبل الذين يحملون راية مصر بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر والجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور كريم همام مدير المعهد، أن المهرجان يلقي الضوء على المبدعين والمبتكرين حيث أن هذا المهرجان يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة وله دورًا حيويا بارزًا في نشر الفنون، والمساهمة في تنمية وإثراء شخصية الطلاب، ونشر الوعي الفنى وتنمية التذوق الجمالي في المجتمع وتنمية وتوسعة المشاركة المجتمعية من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور يقدمها الطلاب، حيث أعلن أنه سيتم اختيار أوركسترا وزارة التعليم العالي الممثل فى معهد إعداد القادة لكى يشارك فى جميع الفعاليات المستقبلية، وذلك يسهم في صقل مواهب الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج الإبداعي.