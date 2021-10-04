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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد: تشكيل حكومة تونس الجديدة بعيداً عن الانتهازيين ومطامعهم

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس.

وأكد قيس سعيد خلال اللقاء أن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع لمناشدته وصل إلى مليون و800 ألف تونسي، موضحا أن البلاد تعيش لحظات تاريخية لم تعشها من قبل وأنه ليس من حق أي مسؤول أن يخيب آمال التونسيين وتطلعاتهم.

وقال الرئيس التونسي "لقد تم السطو على إرادة الشعب التونسي من قبل نظام خفي يريد التحكم في الدولة، ونحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا الذي عبر عنها في هذه الايام الخالدة".

وتابع " من يتحدث عن إنقلاب فلينظر في رقصات الشيوخ فرحاً بهذا المنعرج التاريخي الذي تعيشه تونس".

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وأشار قيس سعيد إلى أنه سيتم تركيز الحكومة بعيداً عن الانتهازيين واطماعهم، مؤكداً أن بعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب.

كما أكد سعيد أنه لن يتراجع عن تصوراته ولن يتعامل مع من جوع الشعب ونكل به، على حد قوله.

وأضاف أن كل من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظاً، قائلاً إنه لن يترك هؤلاء الحشرات والمتربصين بالتونسيين حتى يتمكن من رفع الخصاصة عن الشعب الذي تعهد أنه لن يخيب انتظاراته.

قيس سعيد تونس الرئيس التونسي الحكومة التونسية نجلاء بودن

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