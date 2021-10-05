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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء زينهم: شاركت بأعمال مع الفنان عادل إمام لمدة 16 سنة

الفنان علاء زينهم
الفنان علاء زينهم

قال الفنان علاء زينهم، أنني قليل الأدوار لأنني لم أجد نفسي، في عدد من الأعمال التي يتم عرضها عليا، مؤكدا أن الفنان سعيد صالح هو من رشحني للمشاركة في مسرحية  “البعبع” .

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وأضاف علاء زينهم، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”، انني شاركت مع الفنان عادل إمام لمدة 16 سنة، بمسرحية “الزعيم “ و مسرحية ”البودي جارد” إضافة إلى أفلام “طيور الظلام” و “أمير الظلام” و “النوم في العسل”.

 

وتابع علاء زينهم، انني شاركت مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، مؤكدا أنني قمت بعمل 8 مشاهد في هذا المسلسل، منها مشهد مع الفنان يحيى الفخراني بمسلسل “زيزينيا”.

 

وأشار الفنان علاء زينهم إلى أنني أبكيت الناس في مشهد الوفاه بمسلسل “أوبرا عايدة” وتأثر به عدد كبير من الناس. 

 

وأكد الفنان علاء زينهم، أنني شاركت مع عدد من نجوم الجيل الحاليين منهم “محمد هنيدي ، وأحمد حلمي، وأحمد السقا  ومنى زكي ، مؤكدا أنه تربطني بهم علاقات جيدة ”ودايما بينادوني "بعم زينهم". 

الفنان علاء زينهم الفنان سعيد صالح الفنان عادل إمام مسرحية “الزعيم يحيى الفخراني

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علاء زينهم: شاركت بأعمال مع الفنان عادل إمام لمدة 16 سنة

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