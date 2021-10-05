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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من «سار» بسبب كورونا

السعودية
السعودية

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أنه من يوم الأحد المقبل (10 أكتوبر) سيكون تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين ضد كورونا للسفر عبر قطارات “سار” أو دخول المنشآت التابعة لها. 

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شرط جرعتين.. السعودية تمنع دخول المنشآت الحكومية والخاصة دون لقاح كورونا

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السعودية تشترط تلقي جرعتين من لقاح كورونا لركوب الطائرات والنقل العام

وقالت عبر حسابها في “تويتر”: “إلى العملاء الكرام كافة، نود التنويه أنه ابتداءً من الساعة 6 من صباح يوم الأحد (10 أكتوبر 2021م)، يشترط التحصين الكامل بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، لكل المسافرين عبر قطارات ”سار"، وفي جميع شبكاتها الثلاث (الشمال - الشرق - الحرمین)، كشرطٍ إلزامي لاستخدام وسائل النقل العام، ومن ضمنها (القطارات).

 

ويُشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق أن التحصين بجرعتين شرطٌ لدخول المنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر.

السعودية وزارة الداخلية فيروس كورونا لقاحات فيروس كورونا النقل العام وسائل النقل العام

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