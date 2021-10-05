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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يهنئ الرئيس والحكومة والمصريين بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

صدى البلد

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

وجاء في البرقية: "يسعدني أن أبعث لفخامتكم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليداً لانتصارات الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة ".

 

وبهذه المناسبة المجيدة والذكري الخالدة والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة الباسلة والذي قدم رجالها ارواحهم ودمائهم من اجل عزة وكرامة وتراب الوطن يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بصادق شكري وتقديري للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة بتقديم كل غالٍ ونفيس فداءاً للوطن من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

 

سائلين المولي عز وجل أن يعيد هذه الذكري الخالدة علي فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام.

 

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثله للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

 

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كما هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والتي سطر فيها جنود القوات المسلحة البواسل أروع ملاحم الإنتصار، وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية واثبت للعالم أجمع أنه جيش قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة.

 

كما يهنئ المحافظ القيادات التنفيذية والعسكرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة داعياً المولي عز وجل أن يديم علي مواطني الشرقية دوام التوفيق والمزيد من التقدم والإزدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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