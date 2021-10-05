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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دخل موسوعة جينيس.. شاهد|أول سباح يعبر بين قارتي آسيا وإفريقيا من قناة السويس

خلال فاعلية قناة
خلال فاعلية قناة السويس

انطلقت قبل قليل، فعاليات اليوم الرياضي الذي تنظمه هيئة قناة السويس ، في إطار احتفالاتها بانتصارات حرب أكتوبر.

 

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من جهته أعلن السباح الدولى سيد الباروكي، السباحة في قناة السويس الجديدة، مشيرا إلي نقطة انطلاق البطل المصري من النقطه 105 بالبحيرات المرة ، والاتجاه لقناة السويس الجديدة، وصولا إلي نادي الدنفاه في تمام الثانية عشر ظهرا.

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يأتي ذلك  تمهيدا لتسجيل المحاولة ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأول سباح يعبر القناة الجديدة بزعانف المونو وأول سباح يعبر بين قارتين آسيا وإفريقيا، وذلك اليوم الثلاثاء .


وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت، عن تنظيم فاعلية رياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

 

وقالت الهيئة في بيانها،  إنها سوف تنظم فعالية رياضية خاصة للسباحة في قناة السويس الجديدة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.


وأشارت قناة السويس إلي عقد  مؤتمر صحفي بنادي الشاطئ بالإسماعيلية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة الرياضية والفنية والإعلامية.

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