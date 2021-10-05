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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب: انتخابات جديدة لاختيار مجلس المستشارين بالغرفة الثانية بالبرلمان

صدى البلد

تدخل المملكة المغربية اليوم الثلاثاء، آخر فصول الاستحقاقات الانتخابية، باقتراع أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في مؤسسة البرلمان، بينما من المرتقب أن تدخل الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة في تحالف لضمان تمثيلية أكبر.

 

وبحسب هسبيرس تتكون الغرفة الثانية من ممثلي المجالس الترابية المنتخبة والغرف المهنية، فضلا عن ممثلي المنظمات النقابية وأيضا أرباب العمل والأجراء.

 

وتأتي انتخابات مجلس المستشارين في سياق خارطة سياسية جديدة في البلاد بعد اقتراع 8 سبتمبر الذي انبثقت عنه أغلبية حكومية تتشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

 

وينتخب ممثلو التنظيمات النقابية والمهنية والسياسية في مجالس مندوبي الأجراء والغرف المهنية والجماعات الترابية 120 عضوا من بينهم لتشكيل مجلس المستشارين، يوزعون على كل فئة وفق النظام الأساسي لهذا الأخير.

 

ويرتقب أن يحظى “التحالف الثلاثي”؛ المشكل من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، بأكبر عدد من المقاعد في الغرفة الثانية، كتحصيل حاصل للنتائج التي حققها في الاستحقاقات المهنية.

 

ويتكون مجلس المستشارين من 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا يمثلون المأجورين.

 

وينتخب أعضاء مجلس المستشارين من خلال انتخابات تهم كل فئة على حدة لاختيار ممثليها في المجلس لولاية من خمس سنوات.

 

وتجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

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