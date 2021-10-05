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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزارة التربية والتعليم تتابع الاستعداد للعام الدراسي في سيناء

متابعة الاستعداد
متابعة الاستعداد للعام الدراسي في سيناء

تفقد عصام قاسم عضو الإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التربية والتعليم, الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021/ 2022م.في عدد من المدارس في محافظة شمال سيناء. 


وشملت الجولة التفقدية التي رافقه خلالها حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، المرور علي مدرسة الشهيد احمد عبد العزيز الابتداءية  ضمن مدارس شمال سيناء وذلك لمتابعة كل ما يخص العملية التعليمية و أعمال النظافة وتوافر المرافق.

الإجراءات الاحترازية


وقال حمزة رضوان ، أنه كان هناك حرص دائم علي التأكيد علي الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ورش وتطهير وتعقيم المدارس وكافة مرافق المدرسة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أشاد بجهود إدارة المدرسة المتمثلة فى رشاد فداوى مدير المدرسة ، وجميع العاملين بالمدرسة وحرصهم الدائم على ظهور مدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية الدامجة بصورة مُشرفة واستعدادها لاستقبال تلاميذها فى العام الدراسى الجديد
 

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حفل تكريم مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بـ شمال سيناء

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التربية التعليم الاستعداد العام الدراسي

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