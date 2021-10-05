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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 83 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك في البحيرة

إجتماع محافظ البحيرة
إجتماع محافظ البحيرة

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية الري ومسؤولي الإدارة المركزية لإقليم الصرف وحماية النيل.

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يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر، وتم خلال الإجتماع بحث الموقف الحالي لحجم التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية بنطاق المحافظة والإجراءات المتبعة لإزالة تلك التعديات وفقاً لبرنامج زمني محدد تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس .

واستعرض المحافظ البيان الذي أعدته مديرية الموارد المائية والري بشأن موقف التعديات على المجاري والمصارف المائية والتى تمت عبر العقود الماضية وحتى الآن .

وشدد اللواء المحافظ على رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة مع التأكيد على جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع استمرار حملات الإزالة الفورية للحالات البسيطة وذات الأولوية والتى تتم منذ بداية الأسبوع الجاري وإعداد تقرير يومي بالأعمال الجاري تنفيذها .

وأشار محافظ البحيرة أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تنفيذ أكثر من ٨٣ ألف حالة إزالة على الترع والمصارف والأراضي الزراعية وأملاك الدولة منهم أكثر من ١١ ألف حالة على نهر النيل والترع والمصارف .

 

وأكد محافظ البحيرة أنه سيتم تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة كافة صور التعديات مهما كان نوعها على حرم النيل والمجاري المائية بنطاق مدن ومراكز وقرى المحافظة وستكون حملات رادعة بإزالة كافة التعديات حتى سطح الأرض، موجهاً بالمتابعة الدورية وإزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

جدير بالذكر أن محافظة البحيرة يوجد بها أكثر من ٧٠٠٠ كم طولي من الترع والمصارف والمجاري المائية ( ٣٩٠٠ ترع - ٣١٠٠ مصارف) .

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