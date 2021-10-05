أخبار التكنولوجيا.. بالأرقام خسائر مرعبة لفيسبوك.. وثروة مارك زوكربيرج تحتاج 2 مليون سنة شغل

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.
أبرز 4 كوارث كبرى خلفها انقطاع خدمات فيسبوك
فى حدث لم يتكرر منذ 13 عاما، كان انقطاع خدمات فيسبوك أمس هو الحدث الأبرز عالميا، حيث أثر الانقطاع على أكثر من 3.5 مليار مستخدم حول العالم، كما أثر على أكثر التطبيقات استخداما وحيوية، الأمر الذى خلف عددا من الأزمات الكبرى على فيسبوك.
شماتة وانتقام من فيسبوك.. تويتر يعاني أزمات والتطبيق يواصل نزيف الخسائر
يبدو للكثيرين أن أمس كان اليوم المثالي لتطبيق Twitter تويتر بعدما شهد هجرة جماعية من المستخدمين، بعد انقطاع وتوقف كامل لخدمات فيسبوك استمر لساعات، بالإضافة إلى تكبده خسائر كبيرة، لكن الواقع عكس ذلك.
تحتاج 2 مليون سنة شغل.. رقم خيالى لـ ثروة مارك بعد فقد 7 مليارات أمس
تسببت أحداث الليلة الماضية والانقطاع الهائل الذي حدث في خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة، في تراجع ثروة الملياردير ومؤسس الشركة Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج وتقهقر مركزه بين أغنياء العالم بعدما وصل لمركز متقدم للغاية.
160 مليار دولار.. خسائر العالم الاقتصادي بعد انقطاع الإنترنت في 6 ساعات
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس ، علي الخسائر المالية جراء انقطاع خدمة الفيس بوك، والواتساب ، والانسجرام .
واتس آب: عودة خدماتنا بنسبة 100 %
أعلنت منصة (واتس آب) للدردشة، عودة خدماتها مرة أخرى بعد انقطاعها لساعات على مستوى العالم.
مفاجأة عن السبب الرئيسي لانقطاع الخدمة.. وفيسبوك تلقي باللوم على هذا الأمر
كشفت تقارير جديدة معلومات عن السبب الرئيسي وراء انقطاع خدمات فيسبوك وتطبيقاتها لساعات طويلة أمس الاثنين، الأمر الذي منع أكثر من 3.5 مليار مستخدم من الوصول للخدمة.
عن ليلة سوداء سقط فيها عرش ملك التطبيقات.. بالأرقام خسائر مرعبة لفيسبوك
تكبدت شركة Facebook فيسبوك خسارة هي الأكبر على الإطلاق منذ نوفمبر العام الماضي 2020 ، حيث عانت الشركة المالكة لأكبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي عددا والأعلى قيمة سوقية في العالم من ليلة ليلاء خلفت خسارة المليارات لأرباح الشركة ولثروة مالكها مارك زوكربيرج.
نعتذر وشكرا لتحملكم .. رسالة جديدة من فيسبوك لمستخدميه
نشرت صفحة فيس بوك ، اعتذارا جديدا لمستخدميها على الأعطال التي وقعت أمس ودامت لمدة تصل لـ 6 ساعات .
انقطاع فيسبوك والمنصات التابعة 6 ساعات.. ردود فعل متباينة وخسائر بالملايين
ترك الانقطاع المفاجئ للشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، ومنصات إنستجرام وواتساب وماسنجر، وحتى نظام الاتصالات الداخلية للشركة "وورك بليس"، ملايين الأشخاص في أنحاء العالم بشكل غير متوقع بدون تطبيقاتهم الاجتماعية الأساسية التي يعتمدون عليها يومياً، مما أثار ردود فعل متباينة، وتقديرات بخسائر في الاقتصاد العالمي تتجاوز 100 مليون دولار لكل ساعة توقف.