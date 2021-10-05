د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

ربما كان حدث تعطل مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ٦ ساعات في كل دول العالم امس ،كاشفة للعديد من الاشياء ،ليس فقط وقف التواصل بين البشر في كل مكان والمتابعة لكل الاحوال في الاسرة والعمل والروتين اليومي للحياة ،وانما ايضا حياتنا أصبحت لا شيء بدونهم !

فضلا عن تعطل العديد من المصالح الاقتصادية حول العالم وتحققق خسائر فادحة للموقع الاصلي والمصدر الرئيسي وهو الفيس بوك نفسه ،الذي تراجعت قيمته التسويقية حول العالم فضلا عن خسائر في البورصة العالمية بنسبة ٥.٥% وخسائر لصاحب الفيس بوك نفسه مارك زوكر بيكر والذي خسر حوالي ٧ مليارات دولار في ٦ ساعات !!

فضلا عن خسائر كيانات اقتصادية كبري تعتمد علي مواقع التواصل الاجتماعي في مجال التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية والدعاية والاعلانات ،وهو ما اعطي اشارات بالغة الخطورة علي ان معظم اقتصياديات الدول المعتمدة كليا علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي الدول النامية والعالم الثالث التي ننتمي اليها ، بالطبع ،ستكون تحت رحمة هذه الكيانات الكبري المتقدمة في عالم التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الصناعي وهو ما يهدد بكوارث في المستقبل بسبب التحكم في هذه المواقع التي اصبحت جزء اساسي ليس في حياة دول الشرق الاوسط فقط بل العالم كله ،ولن يستطيع احد الاستغناء عنها باي حال من الاحوال !!

وخلال فترة الانقطاع لعمل مواقع التواصل الاجتماعي شعر عدد كبير من الناس بالاغتراب والضيق والملل بسبب عادة الاطلاع علي الاخبار عبر هذه المواقع والتسلية احيانا ونشر بوستات او ارسال رسائل هامة عبر تقنية ماسنجر او الواتس اب او متابعة الاعمال البسيطة وغيرها من الاشياء التي جعلتنا ننتظر ان يتم اصلاح العطل او الايقاف المفاجيء لكي تعود الحياة الينا مرة اخري عبر وسائل التواصل الاجتماعي !!

وهذه الساعات الستة ،اثار موضوع الحياة وجمالها قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك بكل ايجابياته وسلبياته وهذا ما دعا عدد من الافراد الي محاولة مقاطعة هذه الوسائل التي نجحت في ان تسرق اوقاتنا وتغسل عقولنا احيانا وتحقق مكاسب مادية غير طبيعية من استخدام الانترنت والمواقع المدفوعة كاليوتيوب واعلانات الفيس وبرامج التيك توك وانستجلرام وتويتر وغيرها من الوسائل التي جذبت الملايين حول العالم عبر تقنيات حديثة ومتطورة بشكل يومي تقريبا وربما لحظي !

ناهيك عن الحوادث التي انتشرت مؤخرا نتيجة الفيس بوك وسوء استخدامه ،بصرف النظر عن مميزاته في التواصل وارسال رسائل وتقارير عمل ولكن الامر اختلف كثيرا ،مع ظهور تقنيات اخري اكثر حداثة وهو ما يطرح تساؤل بعد واقعة انقطاع المواقع عن العمل لمدة ٦ ساعات بصورة غير مسبوقة باي حال ،وهو هل ستقوم مواقع التواصل الاجتماعي بالزام المستخدمين بدفع فاتورة شهرية مقابل تقديم الخدمات لتحقيق المزيد من المليارات الدولارات حول العالم ؟ وهذا وارد ربما ،والامر الثاني هو ان كافة المعلومات الشخصية والمستندات والاوراق الخاصة والرسائل الصوتية عبر الواتس اب او الفيس بوك اصبحت لدي ادارة الفيس بوك ومخترقة بالطبع ويمكت بيعها لاي جهات تطلبها ،حتي بمجرد اعتيادك علي البحث عن موضوعات معينة عبر جوجل او غيره ،يتم انزال هذه الموضوعات لك في حسابك عبر اليوتيوب او الفيس بوك ،ربما من خلال الاعلانات الممولة في الفيس بوك او اليوتيوب !

ليست الخسائر الاقتصادية الجمة وحدها هي التي لحقا بادارة الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها وانما هناك خسائر اجتماعية اخري لحقت بها وربما ستلحق بها في المستقبل القريب لا يعلمها الا الله ثم ادارة الفيس بوك التي نجحت في تحقيق اهدافها ومأربها الاقتصادية والاجتماعية و الاستراتيجية الحربية بدون طلقة رصاصة واحدة !!