الديهي في ذكرى نصر أكتوبر: مصر خاضت 5 حروب لاستعادة الأرض

قال الإعلامي نشأت الديهي، تعليقا على ذكرى نصر أكتوبر، إن الأغاني الوطنية كانت جزءا من تسطير تاريخ الأمة المصرية خاصة في فترة نصر أكتوبر .

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "مصر خاضت 5 حروب من أجل تحرير أرضها بداية من عام 1948 وصولا لحرب 1973".

وتابع نشأت الديهي: "أبطال القوات المسلحة قدموا تضحيات كثيرة ونفذوا مهام صعبة وخطيرة من أجل استعادة كل حبة رمل من أراضي مصر".

واستطرد نشأت الديهي: "الشعب المصري وقف ضد العدوان الإسرائيلي وساند الجيش المصري من أجل استعادة أرض مصر كاملة من العدو الاسرائيلي ".

ولفت نشأت الديهي إلى أنه بعد نكسة 1967 دعم الشعب المصري جمال عبد الناصر، كما قدم الدعم للجيش المصري، وبدأت حرب الاستنزاف التي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة، ووصولا لـ حرب استرداد الأرض كاملة في 6 أكتوبر 1973.